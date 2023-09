Mónica Huarte abraza la esperanza y cree en otro México con su cinta “Oliverio y la piscina”

Hasta junio pasado, más de 400 mujeres fueron víctimas de un feminicidio, por eso en medio de tanta violencia, para Mónica Huarte es necesario mostrar todo tipo de historias para ver la otra cara de México.

“Estoy harta de guiones que no ofrecen ni una pizca de luz, soy una optimista por vocación, pero a pesar de lo que estamos viviendo, tenemos que seguir pensando que la humanidad puede ser mejor, si no hacemos esto, no le veo sentido a la vida. Hay que ofrecer historias que aún con lo más espantoso que sea, al final hay una puerta que te ayude a salir. Debemos tener esperanza de que somos mejores de lo que nos estamos comportando”, afirmó la actriz.

Huarte protagoniza la película “Oliverio y la piscina”, donde interpreta a una psicóloga que analiza todos sus movimientos, sin embargo, no puede entablar una relación con su hijo adolescente “Oliverio”, después de la repentina muerte de su esposo.

El material es dirigido por Arcadi Palerm, quien al trabajar en el guion entró en el conflicto moral sobre si en un contexto tan violento en la vida real, estaba bien tocar otros temas en el séptimo arte, pero motivado por colegas cineastas, supo que tenía que seguir adelante.

“Me dijeron, por favor, hazlo. Necesitamos también este tipo de historias y no creo que debamos aceptar vivir con la violencia, pero hay que saber que no es lo único que hay en la vida. Necesitamos abrazarnos de las otras posibilidades que son tan reales como la sangre”, afirmó.

La trama de este largometraje también muestra lo difícil que es para “Oliverio” enfrentar la pérdida de su papá, una idea que surgió de la misma pérdida que el cineasta pasó, pero sabía que al presentar el drama en un adolescente, permitiría explotar más las emociones, lo cual considera que fue certero.

En ese sentido, para Mónica fue importante tomar este personaje, tan distinto a lo que había hecho antes, porque se trataba de explorar a una mujer tan inválida emocionalmente, que sólo opera a través de la razón y de la teoría, pero no es capaz de darle a su hijo lo que necesita.

“Me pareció fascinante porque es más común de lo que pensamos, porque ante una pérdida realmente no sabes que hacer y a veces lo único que necesita el otro es un abrazo”, contó la actriz, quien sintió que sanó con esta historia, porque ella perdió a su papá y también tuvo muchas peleas con su mamá.

A DETALLE

La cinta debutó en México en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

Arcadi recordó que varias personas se han acercado a él para agradecerle por tocar el tema.

El guion fue revisado por un psicoanalista amigo del director, quien se divirtió con el texto.

Huarte aseguró que trabajó tan bien con Palerm, que ya planean otro proyecto.

MAAZ