La más draga: ¿cuándo inicia la nueva temporada, quiénes participan y dónde verla?

Para muchas personas, agosto se convirtió en otro de esos meses que nunca terminan, por lo que la desesperación para que llegara el fin de mes era tanta, que el alivio de verlo llegar a su fin no podía ponerse mejor hasta que un aviso lleno de lentejuelas, maquillaje y fuego hizo estallar las redes sociales cuando se anunció (¡por fin!) la sexta temporada del reallity más icónico de YouTube: La Más Draga.

Y es que el pasado martes 29 de agosto, pudimos ver el tan esperado adelanto de esta nueva temporada, pero eso no es todo, sino que también se reveló que ex reina de belleza y presentadora de Televisa, Marisol González será la nueva conductora del reallity para así guiar a las 14 talentosas participantes que compiten por el título de la mejor Drag Queen Latinoamericana y es que, en esta ocasión, la competencia trasciende fronteras, ya que contaremos con la participación de concursantes de diversos países, no solo de México.

¿Quiénes son los nuevos participantes de la sexta temporada de La Más Draga?

Esta sexta temporada, titulada "El Sexto Sentido", promete ser un emocionante viaje lleno de sorpresas y talento ya que a pesar de contar con participantes que han estado en temporadas anteriores, esta vez se incorporarán nuevos jueces que aportarán sus valiosos comentarios y apoyo a las destacadas "Feminosas" quienes están dispuestas a darlo todo en este apasionante reality. Ahora bien, una de las interrogantes más grandes ha sido el nombre de los participantes, que por suerte han sido revelados:

Las nuevas participantes se han anunciado a través de su cuenta de Instagram.

Fotografía: Instagram/@lamasdraga

De la misma forma, en esta emocionante temporada, la conductora Marisol González se unirá a Johnny Carmona y a la talentosa ganadora de la segunda temporada, Alexis 3XL, en el panel de jueces. Junto a ellos, estarán Yari Mejía, Raquel Martínez y la fabulosa Drang Queen, Letal, estos jueces son conocidos por sus opiniones y críticas francas en las redes sociales, lo que genera debate y emoción entre los seguidores del programa.

Igualmente, la elección de Marisol González como la nueva conductora fue recibida con entusiasmo por los apasionados seguidores del reality show ya que su increíble trayectoria como conductora y su apoyo público e incondicional hacia la comunidad LGBTTTIQ+ generó una oleada de comentarios positivos en las redes sociales; es así como la competencia promete ser feroz, llena de talento y con momentos llenos de drama y emoción que mantendrán a los espectadores al borde de sus asientos.

Las participantes de esta temporada se someterán a una serie de desafíos en la pasarela para demostrar que merecen llevarse el codiciado premio en efectivo.

Fotografía: Instagram/@lamasdraga

¿Dónde ver la sexta temporada de La Más Draga?

El emocionante estreno de la sexta temporada de La Más Draga está programado para el próximo martes 12 de septiembre por medio de su canal oficial de YouTube (da clic AQUÍ para visitarlo), este fabuloso estreno coincide con las festividades del mes patrio en México, por lo que esta noticia ha sido recibida con entusiasmo y celebración por parte de la comunidad LGBTTTIQ+ y los apasionados fans del Drag en México.

