El Capi Pérez habla de la posibilidad de llegar a Televisa, esta es la condición que pone para dejar VLA

Para nadie es un secreto que El Capi Pérez se ha consolidado como uno de los máximos referentes de TV Azteca gracias al gran trabajo que realiza en el programa matutino "Venga La Alegría" y como estrella principal de "La Resolana". Ambos son de los más vistos en esa televisora.

A pesar de ser considerado uno de los talentos más importantes de la televisora del Ajusco, el reconocido comediante se sinceró para hablar sobre la posibilidad de cambiar de aires y comenzar una nueva aventura como parte del talento de Televisa. Sus declaraciones hicieron bastante ruido en la industria.

Tras salir del elenco de "Venga La Alegría", la hermosa conductora de televisión, Anette Cuburu estrenó su canal de YouTube "Anetteando" y uno de los primeros invitados fue ni más ni menos que su excompañero en TV Azteca, El Capi Pérez.

Durante la plática el reconocido comediante habló sobre sus planes personales y profesionales, pero lo que más llamó la atención fue cuando un internauta le preguntó sobre la posibilidad de dejar la televisora del Ajusco para comenzar una nueva aventura en Televisa.

Fiel a su estilo, el conductor de televisión respondió a manera de broma que por el momento formaba parte de TV Azteca y no podía hablar sobre una posible llegada a Televisa, sin embargo, ante la insistencia de Anette Cuburu decidió romper el silencio.

Frente a las cámaras, El Capi Pérez dijo que lo más importante para él es el dinero así que si se presenta una jugosa oferta por parte de Televisa claro que la tomaría. Confesó que no le importa el lugar siempre y cuando reciba importantes ingresos.

"Por cuestiones contractuales no me gustaría hablar de eso, pero. Me vale madre, yo quiero dinero siempre, donde sea, con que me paguen dignamente", dijo.