Celia Lora se mantiene como la reina de OnlyFans y estas son las fotos con las que ha conquistado las redes

Durante los últimos meses, Celia Lora ha disminuido sus apariciones en medios debido a que constantemente se la pasa viajando por distintas partes del mundo, sin embargo, esto no significa que su popularidad se haya visto afectada pues según las propias palabras de la modelo tiene material para compartir por el resto del año, por ello en esta nota te mostraremos algunas fotos que confirman que la exparticipante de “Acapulco Shore” sigue siendo la única reina de OnlyFans.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que Celia Lora ha logrado mantenerse como uno de los máximos sex symbol de la industria del espectáculo en México desde hace más de una década pues desde que empezó a colaborar con la revista Playboy en 2011 no ha hecho otra cosa en su carrera más que acumular éxitos y riqueza pues ha sabido capitalizar muy bien su belleza en todos y cada uno de los emprendimientos que realiza.

Celia Lora posee una de las siluetas más envidiables de la farándula. Foto: IG: celi_lora

Por otra parte, es necesario señalar que, el éxito que ha tenido Celia Lora en plataformas digitales se debe en gran parte a que fue una de las primeras celebridades en el país que se animaron a vender contenido exclusivo en plataformas como OnlyFans, además, sigue siendo punto de lanza en cuanto a la creación de contenido y forma de difundir su trabajo se refiere pues sus técnicas y estrategias digitales siempre son replicadas por otras modelos que también buscan colaborar con ella.

Celia Lora saltó a la fama tras haber posado para la revista Playboy. Foto: IG: celi_lora

Celia Lora, la modelo mexicana más lucrativa de OnlyFans

Hace apenas unos meses, OnlyFans reveló un informe en el que dio a conocer quiénes eran las modelos más lucrativas por país y en el caso de México el ranking fue encabezado por Celia Lora y en dicho reporte se detallaba que la hija del líder de “El Tri” generaba poco más de 14 millones de pesos de manera anual, lo cual, le sirvió para poder reafirmarse como uno de los máximos sex symbol de la industria del espectáculo.

Celia Lora fue una de las primeras celebridades en incursionar en OnlyFans. Foto: IG: celi_lora

Cabe mencionar que, el top 3 de dicha lista fue complementado por Yanet García, quien también es conocida como “La Chica del Clima” y se reportó que la excolaboradora de “Hoy” genera ganancias anuales de alrededor de 12 millones de pesos, mientras que en el tercer peldaño se ubicó Karely Ruiz, quien logró generar alrededor de 10 millones de pesos en el último año solo por su actividad en la famosa “página azul”.

Celia Lora es todo un fenómeno en plataformas digitales. Foto: IG: celi_lora

Es importante señalar que, Celia Lora no solo vende contenido exclusivo en OnlyFans pues tiene presencia en al menos otras tres plataformas similares pues ella misma ha referido que no quiere dejar descubierto ni un solo flanco pues pretende sacarle el máximo provecho a su belleza, la cual, no teme mostrar completamente al natural.

Celia Lora es la mexicana más lucrativa de OnlyFans. Foto: IG: celi_lora

Como se dijo antes, durante los últimos meses, Celia Lora ha disminuido su actividad en medios y en plataformas digitales, sin embargo, ocasionalmente sigue publicando fotos nuevas para promocionar su contenido exclusivo pues ella misma refirió durante una entrevista que tiene material para varios meses.

SIGUE LEYENDO:

Maya Nazor seduce a sus fans de TikTok con ceñido outfit sport y coqueto baile

Mariana González paraliza la red con coqueto vestido de transparencias