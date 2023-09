AriGameplays marca tendencia con el microbikini más chic de la temporada

AriGameplays constantemente se vuelve viral por los clips de sus streams, sus bailes y sus outfits, como en esta ocasión, que compartió con sus más de 13.3 millones de seguidores en Instagram contenido liberada de prendas con el que generó una aparición de lo más sensual siguiendo con lo que les gusta a sus fans.

Abril Abdamari Garza Alonso, el cual es su nombre verdadero, es tan popular que posee no solo la cantidad de seguidores señalados en la red social de la camarita, si no que en TikTok tiene más de 23 millones. Su fama no es algo fortuito, ya que habla de videojuegos, moda, maquillaje y hasta el deporte, por lo que tiene una audiencia enorme.

Arigameplays posando. Fuente: Instagram

Ari, quien nació el 28 de febrero de 1998 (por lo tanto, tiene 25 años) en Monterrey, Nuevo León, abrió su canal de Twitch en 2014 y gracias a su humor, talento y belleza no tardó en crecer, incluso es vista en todo el continente americano y Europa. Por lo regular sube contenido de títulos como Fornite, Overwatch, Minecraft y Planet Coaster. Está casada con Juan Sebastián Guarnizo, "Juan Granizo", quien también es streamer.

En traje de baño, AriGameplays marca tendencia

Cabe mencionar que AriGameplays comenzó su carrera en plataformas digitales cuando apenas tenía 16 años de edad y sus primeros videos fueron sobre diversos temas de interés femenino, sin embargo, su fama explotó cuando comenzó a enfocar su contenido en videojuegos.

En esta ocasión, en las primeras horas del 31 de agosto cuando AriGameplays compartió un breve video en sus historias en el cual únicamente quiso presumir el espectacular bañador con el que se unió a la tendencia de los microbikinis, el cual, se trataba de un coqueto conjunto de látex en color negro conformado por un bra estilo halter strap de tiras, el cual, se caracterizaba por tener una argolla de forma de corazón justo en la zona que une ambas copas.

