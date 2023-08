Murió Sixto Rodríguez, músico que protagonizó el documental “Searching for Sugar Man”

Sixto Rodríguez, músico que protagonizó una de las historias más increíbles de fama y fue el personaje central del documental ganador del Oscar “Searching for Sugar Man”, falleció este 9 de agosto en los Estados Unidos. Tenía 81 años de edad.

“Es con gran tristeza que anunciamos que Sixto Díaz Rodríguez ha muerto hoy por la mañana. Extendemos nuestras sentidas condolencias a sus hijas -Sandra, Eva y Regan- y a toda su familia. Rodríguez tenía 81 años. Que en paz descanse”, señaló su página oficial.

Durante décadas, el artista se alejó de los escenarios. Foto: Twitter / Sugar Man

¿Quién era Sixto Rodríguez?

Hijo de migrantes mexicanos, Sixto Jesús Díaz Rodríguez nació en Detroit, en 1942. A principios de la década de los 70, el joven cantautor tuvo la oportunidad de grabar dos discos para una firma independiente, sin embargo, no logró el éxito deseado en los Estados Unidos.

"Pensé que podía lograr algún reconocimiento, vivir de eso, pero este es un negocio donde hay mucha crítica, mucho rechazo. Conmigo las cosas no se dieron, me retiré de la escena y me puse a trabajar", señaló Rodríguez en una entrevista concedida en 2012 a la BBC.

Rodríguez desconocía su popularidad en Sudáfrica y Australia. Foto: Twitter / Sugar Man

Durante años, Rodríguez trabajó como albañil e incluso se postuló a alcalde de Detroit, sin sospechar que sus canciones seguían sonando con fuerza en sitios como Sudáfrica y Australia, donde se le consideraba un artista de culto.

En dichos territorios había numerosas leyendas en torno al sorprendente mutismo del artista, cuyos únicos títulos, “Cold fact” y “Coming from reality”, fueron un éxito en la crítica pero no en las ventas, eran reverenciados al mismo nivel que las placas de The Rolling Stones o Elvis Presley.

“Searching for Sugar Man” y el regreso a la fama

La historia pudo pasar al olvido de no ser porque dos de sus fanáticos, Stephen Segerman y Craig Bartholemew, decidieron seguir la pista de su ídolo a mediados de los 90. Lo encontraron trabajando como albañil en Estados Unidos.

Tras convencerlo de que era una celebridad en Sudáfrica, Rodríguez viajó a comprobar la lealtad de sus seguidores en esa parte del mundo, donde se presentó en algunos de los escenarios más grandes del país.

Tras lo que consideraba su fracaso como músico, Rodríguez trabajó como albañil. Foto: Wikimedia Commons

En 2012, el documentalista sueco Malik Bendjelloul decidió retomar la increíble historia de los fanáticos de Rodríguez y cómo resucitaron la carrera de su ídolo. Así nació “Searching for Sugar Man”, documental que obtuvo el Oscar en la categoría en 2013 y que le permitió regresar con cierta fuerza a los escenarios en Australia y Sudáfrica, además de otros rincones del planeta.

Un año más tarde, Rodríguez se vio envuelto en escándalos por regalías no pagadas y su carrera, lentamente, también fue decayendo por segunda y última vez.