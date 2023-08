Estas son las dos promesas que Wendy Guevara le hizo a Sergio Mayer y que asegura cumplirá al terminar la competencia

La final de La Casa de los Famosos México está a tan solo unos días de llegar, por lo que los momentos nostálgicos dentro de la competencia cada vez son más frecuentes, pues ahora los finalistas más que rivales, se han convertido en una gran familia.

Debido a lo anterior es que los integrantes del Team infierno se han hecho varias promesas, las cuales aseguran cumplirán una vez que termine la competencia, sin embargo, Sergio Mayer encaró a Wendy Guevara y le hizo prometerle que haría por él dos cosas.

En un momento de tranquilidad, Sergio Mayer platicó a Wendy Guevara y le hizo prometerle dos cosas, las cuales son muy importantes para el ex Garibaldi y es que, “El tata” como ya es conocido dentro de la competencia no quiso quedarse atrás pues asegura que la influencer con todos los demás integrantes del team infierno ya tiene planes al terminar el reality show.

Y es que, cabe mencionar que con Poncho De Nigris existen planes de crear un podcast, con otros más hará una transmisión, sin embargo, Sergio Mayer le hizo prometer a Wendy Guevara que hará dos cosas muy importantes para él, sin saber de qué se trataban la influencer aceptó inmediatamente.

El team infierno se ha convertido en una gran familia

Foto: Canla 5

La primera de estas dos peticiones se trató de una invitación a comer a la casa de Sergio Mayer, pues el también actor quiere que conozca a su esposa, hijas y toda su familia, sin embargo, no desea que ese encuentro se haga público pues no quiere que haga transmisiones ni que se cree contenido, ya que desea solo pasar un momento increíble y en familia con Wendy pues Mayer asegura que su compañera ahora es parte de su vida.

“Yo te voy a comprometer a que me hagas dos promesas a mi, una que vas a ir a mi casa, no vas a hacer ningún live, ninguna conexión, yo no quiero que vayas a hacer conexiones, yo quiero que vayas a mi casa conozcas a mi familia, que te conozcan como ‘tía’ y que sepas que cuando vengas a México y quieras llegar ahí y te sientes agusto que sepas que esa también es tu familia”, dijo Sergio Mayer