Emilio Osorio le lanza una botella a Nicola Porcella tras intensa discusión

Emilio Osorio y Nicola Porcella tuvieron una discusión previo al debate en La Casa de los Famosos México, al grado de que el joven actor le lanzó una botella a su compañero. Como era de esperarse, en redes sociales hubo diferentes reacciones de los fans desde aquellos que lo defendieron argumentando que las cosas están tensas en la última etapa del reality, hasta aquellos que desaprobaron su actitud y manifestaron que está mostrando su verdadera personalidad.

La noche de este martes 8 de agosto, se realizó un debate en el reality de Televisa, una dinámica que pondría las cosas tensas ante la próxima final. Antes de que comenzara la actividad, el hijo de Niurka decidió sincerarse con sus compañeros Poncho De Nigris y Nicola, y confesó que hay veces que se siente que no lo toman en cuenta, por ejemplo, cuando les avisa que hay un nuevo reto o juego, los habitantes no se emocionan igual que él.

Así fue como Emilio le lanzó una botella a Nicola

Mientras estaban haciendo ejercicio en el gimnasio, Poncho destacó que todos ya estaban muy sensibles y que por eso cosas como estas estaban saliendo a la luz. En tanto, el actor peruano trató de explicarle que si él no se emocionaba por los nuevos retos, es porque prefería descansar, sin embargo, empezó a hacer algunas bromas, pero Emilio no lo tomó a bien y fue el momento en el que le lanzó una botella que estaba en su caminadora.

"Te voy a ser honesto Emilio: la próxima vez que vengas y me despiertes te voy a mandar a la mi.., ya estoy...", empezó a decir Nicola Porcella, sin embargo, el también hijo de Juan Osorio no lo dejó terminar, ya que le tiró una botella de agua. "Ves, eso es agresión", mencionó el actor y modelo peruano ante la acción de su compañero, quien inmediatamente se excusó "No ma..., no vi, tengo impulsos, güey, te pido una disculpa".

"Me podía dar", señaló Porcella, pero el actor de 20 años tomó una actitud de confrontación: "Lo provocaste tú, güey, es tu culpa". Sin embargo, las faltas de respeto no terminaron ahí, ya que empezó a hacerle señas obscenas a Nicola con su dedo medio mientras hacía ejercicio: "Corro mejor así", mencionó el también joven cantante. Al ver toda esta discusión, Poncho de Nigris por fin intervino para decir: "Por eso ya no me llevo yo", pues hay que recordar que él también tuvo una discusión con Sergio Mayer.

Emilio recibió ataques después de la actitud con Nicola Foto: Televisa

En redes sociales se volvió viral el momento en el que Emilio le lanza la botella a Nicola, por lo que los fans tuvieron diferentes reacciones, ya que mientras hay quienes aseguran que "así se llevan", están aquellos que argumentan que el hijo de Niurka está mostrando su verdadera personalidad. "Emilio es odioso", "Se siente bien seguro y está actuando como Sergio cuando no salió nominado", "Está saliendo su verdadero yo" y "Lo bueno que el viernes ya se va para su casa".