Tras su paso por Hoy y VLA, famosa asegura que le dicen "la nueva Lyn May" por sus cirugías

A pesar de que todas las personas queremos destacar nuestras cualidades físicas, lo cierto es que abusar de las cirugías estéticas puede tener varias consecuencias negativas, tanto para la salud física como para la salud mental y emocional de una persona si es que ésta no está segura de someterse a procesos estéticos.

Hay quienes se someten a procesos quirúrgicos y se sienten cómodos con los resultados, este es precisamente el caso de una famosa que ha pasado por las filas del programa “Hoy” y de “Venga la alegría” (dos de los matutinos más exitosos de México) por lo que la también bailarina se ha consolidado como una figura pública destacada y es precisamente debido a su fama que se ha posicionado constantemente en el centro de los reflectores y de las críticas, nos referimos a Lis Vega.

Lis Vega se ha sometido a diversas cirugías estéticas. Foto: Archivo

Lis Vega y su trayectoria en los medios de comunicación

Lis Vega es una actriz, cantante, bailarina y modelo cubana-mexicana que nació el 18 de febrero de 1977 en La Habana, Cuba y se hizo conocida en el ámbito artístico principalmente por su participación en programas de televisión, por ejemplo, dentro del matutino con Andrea Legarreta y Galilea Montijo ha participado en diversas secciones, entre ellas en el apartado de “Las estrellas bailan en Hoy”.

Por otro lado, dentro de la televisora de la competencia, es decir TV Azteca, Lis Vega se posicionó como invitada en diversas ocasiones del matutino VLA, mientras que en las filas de esta misma emisora triunfó dentro de “MasterChef Celebrity”. Es de agregar que Lis Vega ha participado en diversas telenovelas y programas de televisión en México, donde se ha ganado un lugar en el medio artístico. También ha trabajado como modelo y ha posado para revistas de moda y entretenimiento.

Liz Vega asegura que se siente segura con sus transformaciones estéticas. Foto: IG @lisvegaoficial

A Lis Vega no le importan las críticas

Sin embargo, la famosa ha sido criticada debido a que en su trayectoria dentro de los reflectores se ha dejado ver en distintos cambios físicos, específicamente en lo que respecta a su rostro. Fue durante un encuentro con la prensa desde Televisa, San Ángel, que la famosa aseguró que las críticas en su contra le son indiferentes.

"Me decían "fea, horrible, Lyn May'", tantas cosas y yo estoy tan tranquila con lo que realmente soy (...) Nunca me ha importado lo que la gente opine de mí porque al final qué importante puedo ser yo, que me tienen tan presente y les agradezco que se preocupen, pero hay cosas más importantes“, dijo orgullosa de sí misma.

