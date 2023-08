Romeo Santos piensa que sus fans evocan al diablo tras hacer la señal del "Team Infierno"

La euforia por La Casa de los Famosos México está rompiendo fronteras, ya que muchas personas alrededor del mundo están hablando de este reality show, incluso celebridades como Thalía se han declarado fanáticos. Ahora sorprendió que Romeo Santos hiciera la señal del "Team Infierno" en pleno concierto en Monterrey, Nuevo León, en donde uno de sus admiradores subió al escenario para pedirle que se uniera a los seguidores de este equipo.

El fin de semana, el intérprete de "Imitadora" se presentó en el Estadio Mobil Super con su “Fórmula vol 3 Tour", a quienes hizo bailar con sus más grandes éxitos. Durante su show, el llamado "rey de la bachata" subió al escenario a uno de sus fans para que cantaran juntos "Ella y yo", uno de los temas más populares del artista. Como era de esperarse esta situación hizo vibrar el público, pero lo que siguió después de esto provocó un gran estruendo.

Romeo Santos se presentó en Monterrey IG @romeosantos

¿Romeo Santos es "Team Infierno"?

Después de interpretar el tema que originalmente hizo como vocalista de Aventura y junto a Don Omar, el joven fanático del artista se acercó el micrófono y gritó “puro Team Infierno”, aunado a la famosa señal del equipo finalista de La Casa de los Famosos México. En ese momento los asistentes al concierto comenzaron a gritar fuertemente, causando que Romeo Santos quedara desconcertado, ya que en su cara reflejaba que no sabía de qué estaban hablando.

Entre risas y un poco desconcertado, Romeo preguntó al público sobre qué significaba la frase y la señal que había hecho su fanático, dejando ver que desconoce el popular reality show de Televisa. Sin embargo, este suceso no fue pretexto para que se uniera a la petición de sus admiradores, ya que aunque no sabía de qué se trataba se animó a replicar la señal de cuernos que hacen los integrantes del equipo en el que está Wendy Guevara.

Un fanático le hizo la señal del "Team Infierno" TikTok @coralrdzz

“¡Team Infierno!, ¡team Infierno!”, se empezó a escuchar entre los asistentes al concierto, por lo que Romeo Santos no tuvo más que replicar la señal. "¿Qué es eso? Siento que acabo de invocar a Lucifer. Que dios me bendiga, me proteja y me cuide", dijo el cantante de "Propuesta indecente" después de hacer el signo del equipo "comandado" por Sergio Mayer, el cual llegó a la final con la mayoría de los integrantes gracias al apoyo del público.

En tanto, el video rápidamente se hizo viral en redes sociales como TikTok y Twitter, en donde muchos fanáticos tanto del bachatero, como del reality show han comentado este divertido momento. "Que Dios nos vendida y proteja jajaja", "Pobre Romeo", "De si supo que era el teaminfierno", "Esto estuvo bueno, hecho poncho" y "Alguien le explicó que es el Team Infierno", son algunos de los mensajes que se pueden leer en las plataformas digitales.