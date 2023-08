Luis Miguel podría ser demandado por usar doble en su nueva gira de conciertos

Aunque millones de personas esperaban con ansias el regreso de Luis Miguel a los escenarios, su felicidad se ha visto empañada debido a una serie de teorías conspirativas que aseguran que el cantante optó por suplir su identidad y que la persona que lleva a cabo los eventos no es él, por lo que a pesar de que gastan miles de pesos no verán al verdadero famoso.

Luis Miguel arrancó su gira mundial en Argentina, de ahí salieron varios videos que empezaron a rondar en Internet, aunque los internautas notaron algo extraño pues aseguraban que el rostro, cuerpo e incluso la voz no es la del “Sol de México”, por lo que ya se rumora que hay quienes podrían demandar al cantante.

En medios argentinos ya circulan varios rumores en donde aseguran que el público está muy enojado y que piensan demandar al también actor, pues no confían en que sea él quien ofreció los recitales en el Movistar Arena ya que no es el mismo y sus movimientos también son distintos al que en años anteriores cantó en ese mismo templete temas como “La media vuelta”, “Si nos dejan” y “La incondicional”.

Además, también circula información en donde puntualizan en que los fanáticos tomaron medidas para saber si es el verdadero Luis Miguel, muchos de ellos optaron por hospedarse en el mismo lugar que el artista para cerciorarse de su identidad o alcanza a tener algún encuentro con él mexicano.

Los verdaderos fanáticos de Luis Miguel mencionaron que es el verdadero cantante el que está en el escenario, pero lo que el público debe de entender es que el paso de los años llegó a su cuerpo, pues no es el mismo que cuando inició su carrera o cuando se convirtió en un galán con 20 años, pues ahora ya tienen 53 años.

“Si es Luis Miguel solo que ya no es el joven que todos recuerdan”, “Cuando se hace dieta y ejercicio el cuerpo cambia, ya no está gordo”, “Luis Miguel siempre será el rey de la música en español”, “El cantante ahora se ve más cansado que cuando estaba en drogas y alcohol”, “Claro que es Luis Miguel, pero las personas envejecen es algo natural no estar igual que antes”, son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer desde diversas publicaciones de los usuarios en TiKTok.