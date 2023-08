En microbikini taparrabos, la hermana de Karol G deslumbra con su estilo desde la playa

Karol G es una de las artistas latinoamericanas que más furor causa en las redes sociales. Tiene cerca de 60 millones de seguidores en Instagram, plataforma que elige para subir imágenes de sus viajes, shows, sesiones fotográficas y de su impactante hermosura y figura.

Es sabido que la artista tiene una gran relación con su familia, en especial con sus hermanas. Sin embargo, con quien está alejada es con Katherin Giraldo, su media hermana, producto de la relación de su padre con otra mujer fuera de su matrimonio. A diferencia de la Bichota, la joven empresaria es una influencer de moda.

Katherin Giraldo posando. Fuente: Instagram

Katherin Giraldo además de ser conocida por ser la hermana de Karol G, no pierde tiempo y suele hablar muy bien de la exitosa cantante por más que tengan una gran relación, pero mientras tanto, hace de las suyas. A diferencia de la Bichota, su carrera está centrada en los negocios y en el modelaje, por lo que es una de las mujeres más hermosas de todas. A través de su Instagram, se robó todas las miradas con una increíble producción de fotos y dio cátedra de estilo y belleza.

Con un atrevido traje de baño, Katherin Giraldo paralizó la web

Katherin, además tiene una marca de ropa interior, como así también su marca de café, el cual es considerado uno de los mejores de Colombia. En los últimos meses, respondió sobre la posibilidad de abrirse una cuenta en una plataforma de contenido para adultos y aseguró: “Es un tema que respeto mucho, pero no está en mis planes por ahora y no quiero hacerlo. Me gusta más destacarme por otras cosas que requieren trabajo”.

Katherin Giraldo posando. Fuente: Instagram

En lo que no se priva de nada Katherin Giraldo es en mostrar su belleza en la red social de la camarita. Recientemente lo hizo desde Sao Paulo, Brasil con diferentes trajes de baño que remarcaron todo su entrepierna y abdomen perfecto.

