3 Doramas coreanos más vistos de Netflix en 2023 que puedes ver hoy mismo

Las vacaciones para el nivel básico y medio superior están por terminar, pero para provechar al máximo este par de semanas, checa estas recomendaciones de Netflix con las series más vistas del año en la plataforma de streaming, sobre todo estos doramas coreanos que se posicionaron en el top 10.

A mitad de año, varios K-Dramas ya fueron los más vistos de Netflix en lo que va del 2023, pues mes con mes se han lanzado varias producciones que han sido todo un éxito en la plataforma, pues fueron de las más vistas tras su estreno. Si aún no las has visto, checa estas recomendaciones para disfrutar durante las vacaciones.

Los doramas han sido uno de los contenidos más seguidos de Netflix, pues con la popularidad del K-Pop, la plataforma ha apostado por crear producciones originales y han agregado a su catálogo las mejores historias de Asia.

Las 3 series más vistas de Netflix para maratonear antes de que acaben las vacaciones

Besos, Kitty

Aunque no es un dorama como tal, Netflix estreno el spin off de "A todos los chicos que amé", que sigue la historia de Kitty, una joven que buscará perseguir al chico del que se enamoró y que conoció durante su último viaje a Corea del Sur. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por conseguir una beca para reencontrarse con él, las cosas no saldrán como esperaba y se verá obligada a vivir en un país extranjero.

King the land

Dorama coreano que sigue la vida de un joven heredero que está en medio de la lucha familiar por hacerse con el negocio familiar, por lo que decide hacerse pasar por un empleado en uno de los hoteles que le pertenecen. Ahí conocerá a una joven que lleva mucho tiempo trabajando en el lugar y ambos comenzarán una historia de amor en medio de una lucha de sucesión y sus personalidades aparentemente diferentes.

La buena mala madre

Drama coreano que sigue la vida de una madre que hace lo posible por sacar adelante a su hijo tras la muerte de su esposo. Sin embargo, cuando éste se convierte en un hombre adulto, rompe todo contacto con ella y se vuelve un fiscal corrupto, pero al sufrir un accidente que regresa su mente a la de un niño de siete años y lo mantiene en una silla de ruedas, se verá obligado a ser cuidado nuevamente por su mamá mientras intenta enmendar los errores del pasado.