Actor de Televisa se burla de Ferka por asegurar que el Team Infierno no iba a llegar a la final

Luego que el pasado domingo “La Barby” Juárez fue la última eliminada de “La Casa de los Famosos México”, fanáticos del team infierno recordaron la ocasión en la que Ferka hizo un comentario sarcástico en contra de ellos en donde aseguraba que no llegarían todos a la final.

Debido a lo anterior es que la actriz, quien es una de las participantes menos queridas del reality show ha recibido constantes burlas en redes sociales, incluyendo la de un famoso actor que ha participado en diversas telenovelas en Televisa.

¿Quién es el actor que se burló de Ferka?

Y es que, el fanatismo por el “team infierno” ha traspasado barreras, pues no solo personas que no se dedican al gremio artístico han mostrado su apoyo al éste, sino también famosos cantantes y actores no han dudado en externar su favoritismo por el equipo integrado por Sergio Mayer, Poncho De Nigris, Wendy Guevara, Emilio Osorio y Nicola Porcella.

Debido a lo anterior es que el actor Andrés Zuno quien ha participado en algunas telenovelas como Papá a toda madre, Al diablo con los guapos, Señora Acero, La doble vida de Estela Carrillo, entre muchas otras más, no dudó en recordar las declaraciones sarcásticas que Ferka hizo sobre el team infierno cuando ésta aún no salía de la competencia.

Y es que, en las redes sociales de Zuno, este reaccionó a un video que circula en Tiktok en donde quien fue la tercera eliminada de “La Casa de los Famosos México” tuvo una plática en el jardín con otros compañeros en donde hace un comentario sarcástico cuestionando si es que todo el team infierno iba a llegar justos a la final.

“¿A poco van ir todos a la final (el team infierno)? ¡ah! no sabía, nos hubieran invitado a la fiesta (risas)”, dijo Ferka

Luego de esta escena se puede ver inmediatamente a Wendy Guevara salir del carrusel de la gran decisión y reunirse con el resto del team infierno ya todos como finalista de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”.

Junto a ese video, aparece Andrés Zuno en donde muestra una cara de satisfacción y enseguida lleva el dedo índice a sus labios haciendo la señal de silencio, como diciendo a Ferka que se calle para luego cambiar a hacer la ya clásica seña del team infierno.

