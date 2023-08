El famoso es de los más queridos en La Casa de los Famosos IG/nicolaporcella12

El fenómeno de La Casa de los Famosos no solamente está en México, también en Perú, pues uno de sus habitantes es originario de dicho país, se trata de Nicola Porcella quien ha conquistado a toda la audiencia y se especula que también lo hace con el corazón de Wendy Guevara, otra de las integrantes de la contienda.

Wendy Guevara y Nicola Porcella son una de las duplas más efectivas de La Casa de los Famosos México, su presunta relación ha hecho que también miles de personas que los ven diario se enamoren de la influencer y que consideren al deportista uno de los hombres más apuestos de todo Perú.

Los fanáticos mencionan varios perfumes. Captura de pantalla Tiktok @inspira.zone

Los espectadores del programa y los usuarios de redes sociales están al pendiente de cualquier movimiento de Nicola, es por lo que ahora están pidiendo conocer el perfume que utiliza el famoso, ya que aseguran que si no pueden tener al modelo, se conforman con conocer el olor con el que se pasea por todos los lugares de La Casa de los Famosos y con el que deslumbra a la “Pedida”.

En un video que ya circula en TikTok se aprecia como Nicola se rocía con un perfume, pero la marca está tapada con una cinta color azul pues no se permite ese tipo de publicidad, por eso sus seguidores empezaron a especular cual es el aroma que utiliza, entre los que más se leen están: “Aura Soma 56”, “Polo Blue”, “biografía (Natura)” y “Bvlgari BLV”

Algunas de las respuestas de la publicación. Captura de pantalla Tiktok @inspira.zone

Nicola el primer finalista y a un paso de los 4 millones de pesos

El peruano fue el primer finalista de La Casa de los Famosos México, a pesar de que muchos no imaginaban que llegaría hasta el último día, pero gracias a su suerte y estrategia logró tener el privilegio de llevarse este título, no obstanteno todo ha sido bueno dentro de su participación, pues hay quienes dicen que no se lo merecía.

¡Me muero, no lo puedo creer y yo dije que me iba a la primera semana!”, fueron las primeras palabras de Nicola al saberse finalista.

Es el presunto enamorado de Wendy Guevara. Captura de pantalla IG/nicolaporcella12

Y es que lo que expresó es verdad, en repetidos momentos se ha confesado con sus compañeros para mencionar lo agradecido que está por conocerlos y por la oportunidad de este trabajo, también asegura ser fanático de todos los que forman parte de La Casa de Los Famosos y admirar la carrera profesional de sus ahora amigos.

Nicola Porcella fue el primer finalista de La Casa de los Famosos México. Captura de pantalla IG/nicolaporcella12

