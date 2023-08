Mariana Echeverría y Gomita tienen una fuerte discusión en vivo, así fue la pelea: "¿te crees mucho?"

Momentos de tensión fueron los que se vivieron en la reciente transmisión del "Hotel VIP" después de que la conductora, Mariana Echeverría tuviera una intensa discusión con Gomita, una de las participantes que más contenido ha generado durante las primeras semanas de competencia.

Fue en pleno programa en vivo cuando la estrella de "Me Caigo de Risa" no se guardó nada para encarar enfrente de todos a la influencer, quien no se guardó nada y le respondió de manera contundente. El momento de la discusión se volvió viran en las distintas plataformas digitales.

UILa conductora no se guardó nada. Foto: Especial

¿Qué pasó entre Mariana Echeverría y Gomita?

En la transmisión del pasado miércoles 30 de agosto, Gomita expresó su molestia con sus compañeros del "Hotel VIP" por no atenderla como se merece en su primer noche como huésped. La famosa creadora de contenido argumentó que no recibió el servicio que esperaba.

Tras escuchar los argumentos de la participante, Mariana Echeverría, conductora del programa, intervino de manera contundente para decirle que si ya se sentía mucho por pasar su primera noche como huésped en el "Hotel VIP". Los demás famosos se quedaron en completo silencio.

"¿Llevas una noche de huésped y ya te crees mucho?", le dijo la conductora a Gomita.

Ante el fuerte comentario que recibió, Gomita no se guardó nada y le dijo que no se sentía mucho, lo era. Los demás presentes en la transmisión del "Hotel VIP" comenzaron a reír. Posteriormente cambiaron de tema, pero el momento desató opiniones divididas entre los fans.

"Claro que soy mucho", le respondió Gomita a la conductora del "Hotel VIP".

¿Quién es Gomita?

Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como "Gomita", nació el 10 de septiembre de 1994 en la Ciudad de México. La joven alcanzó gran parte de su fama después de su destacada participación en el elenco del programa de Televisa, "Sabadazo".

Tras brillar en la transmisión, la famosa brilló como creadora de contenido para distintas plataformas digitales. Actualmente es parte del elenco del reality show "Hotel VIP", uno de los más vistos en la pantalla chica.

La participante del Hotel VIP no se guardó nada. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO

Jorge "Burro" Van Rankin se queda sin trabajo otra vez, anuncia su salida de nuevo proyecto en Televisa