FOTO | Daniel Bisogno es captado de fiesta meses después de haber estado en terapia intensiva

Daniel Bisogno es uno de los conductores más polémicos debido a que no teme en decir lo que piensa y sus explosivas declaraciones han generado molestia entre el público. Pese a ello, encendió las alertas entre sus fans luego de que se diera a conocer hace tan sólo unas semanas que fue hospitalizado de emergencia, ahora todo indica que se encuentra mejor de salud ya que fue captado en un conocido centro nocturno acompañado de un grupo de amigos.

En días recientes la ausencia del conductor en el programa “Ventaneando” despertó inquietud entre los fanáticos, motivo por el que aclararon que estaría unos días alejado de los reflectores para tomar unas vacaciones junto a su hija. Esto luego de las complicaciones de salud que tuvo en mayo pasado por las que estuvo en terapia intensiva luego de una ruptura de várices en el esófago, algo por lo que tuvo que ser intubado e intervenido quirúrgicamente.

“Yo no podía dejar de pensar en que en una de esas a lo mejor no volvía a salir, porque uno no tiene la vida comprada y cuando estás con una cosa como esa en lo primero que pensé fue en Micaela”, dijo en entrevista para Pati Chapoy para el conocido programa de espectáculos donde reveló que tuvo miedo de morir, pues además perdió casi dos litros de sangre durante su cirugía.

Daniel Bisogno captado en conocido bar

Luego de la conmoción que generó su hospitalización, todo indica que el conductor se recupera de manera favorable ya que además de los días de descanso que disfruta en la playa fue captado en un conocido centro nocturno ubicado en la colonia Maravillas de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en compañía de un grupo de amigos.

Daniel Bisogno es captado en conocido bar de Nezahualcóyotl. Foto: IG @bisognodaniel

Fue el usuario “La Tía Sandra” en Twitter el que difundió la fotografía del conductor mientras visitaba el bar “Spartacu’s” junto a otros cuatro sujetos. El clip también muestra que habría acudido el día en el que se realizaba un concurso de stripers ya que aparecen sujetos usando poca ropa con un número colocado en la cintura y bailan en la pista motivando a los asistentes a aplaudir.

Los comentarios no se hicieron esperar y aunque una vez más Daniel Bisogno fue blanco de controversia se espera que el conductor no haga declaraciones al respecto, pues en más de una ocasión ha señalado que mantendrá los detalles de su vida privada alejados de los reflectores.

