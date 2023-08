Laura Flores celebra sus 60 años con un topless de infarto y derrocha belleza | FOTO

Laura Flores es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo y posee una extensa trayectoria en la que destaca por su talento, disciplina y belleza. Aunque recientemente celebró su cumpleaños 60, fue ella quien sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una postal en la que posa el topless y con bikini rosa, presumiendo su envidiable figura y dando cátedra de elegancia.

La actriz está de manteles largos, pues además del próximo estreno de la telenovela “Vuelve a mí” en la que participa junto a Samadhi Zendejas, William Levy, Kimberly Dos Ramos y Geraldine Galván, celebró su cumpleaños 60 en grande derrochando belleza con una postal que dejó sin aliento a sus más de 800 mil seguidores ya que posa frente al espejo con un tierno bikini rosa.

Laura Flores celebra su cumpleaños 60 posando en topless. Foto: IG @laurafloresmx

“No suelo publicar fotos así, pero en esta ocasión al cumplir 60 años quise hacerlo. Una mujer puede verse tan bella como se vea a sí misma. Quiérete, cuídate, haz ejercicio, aléjate de drogas y alcohol, disfruta tu vida y agradece ser quien eres, si tienes algo bueno para aportar habla y si no, calla, criticar te quita luz y sólo describe tus limitaciones. Decide ser feliz, bella por fuera y por dentro, agradece por cada latido de tu corazón”, escribió.

En la imagen se puede ver a la actriz usando un delicado bikini rosa neón que es también parte de las tendencias de verano, aunque de inmediato llamó la atención que en el torso no lleva nada y se cubre únicamente con su brazo dejando al descubierto el tatuaje que tiene cerca del codo con un pequeño corazón.

Bikinis con los que cautivó Laura Flores Instagram

La también actriz de “Gotita de amor” ha sorprendido a sus fans durante sus vacaciones al dejarse ver con microbikinis que le permiten presumir su impáctate figura, misma que mantiene con una estricta rutina de ejercicio de la que comparte detalles en sus redes sociales junto a algunos de sus looks que le han ganado una ola de halagos.

Laura Flores presume su figura con elegante bikini de flores. Foto: IG @laurafloresmx

Aunque Laura Flores ha demostrado ser disciplinada cuando se trata de seguir sus rutinas de ejercicio no teme hablar sobre las cirugías estéticas a las que se ha cometido. En entrevista para TVyNovelas indicó que se hace tratamientos en el rostro para mantener una piel firme y radiante, el más reciente fueron hilos tensores de los que también explicó detalles en su cuenta de Instagram.

Sobre procedimientos mayores, la actriz mencionó una abdominoplastia y la reconstrucción vaginal tras el nacimiento de su hijo Patricio: “El doctor me preguntó si quería o no y obviamente cuando tienes partos naturales no quedas igual, antes y después de los hijos hay un cambio fisiológico natural y pues el doctor hizo maravillas ahí para que quedara como antes de tener hijos”.

