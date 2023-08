Iggy Azalea sufre accidente y enseña de más en pleno concierto en Arabia Saudita, la policía interviene para cancelar su concierto

El pasado fin de semana Iggy Azalea ofreció un concierto en Arabia Saudita, el cual, terminó de muy mala manera pues la policía local decidió cancelar la presentación de la australiana luego de que la también modelo sufriera un accidente de vestuario en pleno escenario en el que terminó enseñando de más, por lo que este incidente ha dado mucho de qué hablar, además, las imágenes se hicieron virales en plataformas digitales.

Debido a las estrictas restricciones de vestuario que existen Arabia Saudita, Iggy Azalea se previno para que su concierto saliera sin contratiempos y por ello eligió usar un ceñido jumpsuit de látex en color negro, además, utilizó unas mangas de color verde y solo quedó al descubierto el rostro de la también compositora rubia, quien estaba ofreciendo una presentación memorable, la cual, acabó de manera abrupta por un inesperado accidente de vestuario.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, Iggy Azalea lo estaba dando todo sobre el escenario y durante una de sus canciones estaba realizando una de sus impactantes coreografías, sin embargo, al ponerse de rodillas para realizar un movimiento se pudo apreciar cómo la prenda de látex que estaba usando no resistió y se abrió de la pierna dejando al descubierto esta zona del cuerpo de la rapera.

A sabiendas de las intensas restricciones de vestimenta, Iggy Azalea se mostró desconcertada, pero siguió cantando y su forma de resolver la situación fue continuar el espectáculo sentada hasta que una mujer de su equipo la dio una toalla para que pudiera cubrirse y fue así como finalizó su canción para después salir a los camerinos y cambiarse.

Luego de algunos minutos de demora, los fans de la cantante esperaban su regreso al escenario, sin embargo, se informó que el concierto de la australiana había quedado cancelado, lo cual, provocó descontento entre el público, por lo que se vieron muchas caras largas por no poder disfrutar a plenitud de la intérprete de éxitos como “Cream�� y “Black Widow”.

Iggy Azalea se cubrió la pierna con una toalla. Foto: TW: IADaily

“No nos autorizaron seguir por culpa de mis pantalones rotos”, reveló Iggy Azalea

Luego de la cancelación del concierto de Iggy Azalea en Arabia Saudita, la rapera utilizó su perfil de Twitter para ofrecer una disculpa a sus fans, además, aprovechó para aclarar que fueron las autoridades las que tomaron la decisión de no permitir que se continuara con el concierto precisamente por sus pantalones rotos.

“Arabia Saudita, por favor, sepan que quiero mucho a todos los que vivieron al concierto de esta noche y siento que no me hayan permitido terminar mi espectáculo, no fue culpa del promotor que organizó el show, así que muéstrenles un poco de amabilidad porque son gente increíble y todos queríamos seguir, pero las autoridades no nos lo permitieron continuar por culpa de mis pantalones.

Este fue el outfit con el que Iggy Azalea se presentó en Arabia Saudita. Foto: IG: thenewclassic

No quería que los fans estuvieran tristes o enfadados con los organizadores del espectáculo porque no estaba bajo su control ni el mío, fue a policía que estuvo junto al escenario”, fue el texto que escribió Iggy Azalea en su cuenta de la red social recién renombrada “X”.

Cabe mencionar que, en distintos medios internacionales se ha asegurado que en adición al incidente de los pantalones de Iggy Azalea, las autoridades de Arabia Saudita habrían decidido parar el concierto porque la cantante lanzó una serie de mensajes de empoderamiento femenino, por lo que aprovecharon el incidente para silenciarla, no obstante, la cantante no ha emitido ninguna declaración sobre este tema.

