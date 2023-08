Cajera del oxxo abandona su trabajo para dedicarse al modelaje tras viralizarse por su parecido a Karely Ruiz: FOTOS

El pasado 5 de agosto, Jaquelyney Delgado se encontraba tomando un descanso afuera del Oxxo en el que hasta hace unos días trabajaba como cajera cuando la famosa creadora de contenido, Ashly Arisdelcy la encontró y la invitó a participar en un reto que consistía en transformarse en Karely Ruiz usando un arriesgado mini vestido a cambio de cinco mil pesos y dicho video causó tanto furor que a la joven empleada le cambió la vida en un abrir y cerrar de ojos pues tomó la decisión de renunciar a su trabajo para enfocarse en el modelaje donde aparentemente tiene un futuro más que brillante.

Como se mencionó antes, fue apenas el pasado 5 de agosto cuando el nombre de Jaquelyney Delgado comenzó a tomar notoriedad en redes sociales a partir de un video de Ashly Arisdelcy y debido a la repercusión que tuvo, una semana más tarde, la creadora de contenido regresó a visitarla al Oxxo para ofrecerle un nuevo reto que consistió en transformarla en toda una “buchona” y al igual que su primera colaboración el video causó sensación pues la joven demostró tener una belleza sin igual y como era de esperarse, el interés en torno a la cajera comenzó a crecer de manera desmedida.

Jaquelyney Delgado saltó a la fama gracias a un reto de Ashly Arisdelcy. Foto: FB: soyashlyarisdelcy

“Hoy fue mi último día en Oxxo”, señaló la cajera

Hace apenas unos días, Ashly Arisdelcy realizó un tercer video en colaboración de Jaquelyney Delgado, a quien le pidió perdón y explicó que la joven empleada le había enviado un mensaje en el que le había comunicado que se había quedado sin trabajo, por lo que la creadora de contenido pensó que había sido por su culpa y por los videos que habían hecho, no obstante, la joven señaló que fue ella misma quien renunció pues tras todo el revuelo que causó decidió incursionar en el modelaje de manera profesional y fue ella quien terminó agradeciendo que le cambiaran la vida.

Jaquelyney Delgado ganó más de 100 mil seguidores en redes sociales en solo unos días. Foto: IG: jaqueliiney

Es importante señalar que Jaquelyney Delgado también explicó que hubo personas que identificaron la tienda en la que trabajaba y solo iban a verla, por lo que le llamaron la atención, no obstante, también mencionó que hubo gente que solo le brindó buenos comentarios y la animaron a entrar de lleno en el modelaje, incluso, mencionó que una persona le dijo que era mucho más bella que Karely Ruiz.

Jaquelyney Delgado señaló que le llovieron ofertas de trabajo como modelo tras saltar a la fama. Foto: IG: jaqueliiney

“Hoy es mu último día, en la tarde ya entrego mi uniforme y todo, me voy de Oxxo porque ya es demasiado, la verdad hubo agencias que me hablaron y todo, entonces voy a seguir por ese lado. Hubo muchos comentarios muy buenos, unos me querían y otros pues ya sabes, pero se los agradezco, era de que ya salía y me estaban esperando afuera y hasta me decían ‘estás más hermosa que la Karely’ y ahí empezaban”, señaló Jaquelyney Delgado, quien desde que salto a la fama logró acumular más de 100 mil seguidores en su Instagram.

Jaquelyney Delgado combinaba su trabajo en el Oxxo con el de modelo y maquilista. Foto: IG: jaqueliiney

Cabe señalar que, Jaquelyney Delgado explicó en esa misma entrevista que hasta antes del video de Ashly Arisdelcy ya trabajaba como modelo y maquillista, aunque solo se ocupaba en estas labores de manera ocasional pues su empleo en el Oxxo no le permitía dedicarse de lleno a ello, pero tras este giro de 180 grados que dio su vida finalmente podrá enfocarse en sus dos máximas pasiones.

SIGUE LEYENDO:

La cajera del OXXO terminó estafada, ¡le pagaron con un billete de 520 pesos! | VIDEO

La cajera del Oxxo sube la temperatura en coqueto top rojo y un minishort de red | FOTOS