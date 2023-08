Así luce hoy Diane Kruger, la hermosa actriz que interpretó a “Helena de Troya”

La representación fílmica más recordada del poema de Homero fue "Troya", una de las películas bélicas e históricas que marcó a toda una generación a inicios de siglo. El físico de Brad Pitt, la interpretación de Eric Bana y la armonía de Orlando Bloom fueron algunos de los temas más comentados y recordados, pero quien realmente embelesó al público reuniendo las tres cualidades fue Diane Kruger.

Recordada por su papel de "Helena de Troya", Kruger es una actriz alemana que participó en otras producciones donde también dejó su huella. De hecho, volvió a compartir reparto con Brad Pitt en "Bastardos sin gloria".

¿Cómo luce hoy Diane Kruger, "Helena de Troya"?

Actualmente, Diane Kruger tiene 47 años de edad, es decir, tenía 28 cuando interpretó a la dulce "Helena", el amor por el que se inició una guerra en la Grecia de los poemas de Homero.

Diane Kruger despegó su carrera en 'Troya'. | Créditos: @dianekruger

A los 16 años, Kruger dejó su natal Alemania para mudarse a París y comenzó a trabajar de modelo. Fue fichada por la agencia Elite y pronto desfilaría por las pasarelas con firmas como Dior, Yves Saint Laurent o Giorgio Armani.

Entre el 2001 y 2006, Diane estuvo con el actor francés Guillaume Canet, de quien se termino divorciando. Luego, estuvo en pareja con el actor canadiense Joshua Jackson, del cual se separó en julio de 2016. Desde ese año, comenzó a salir con el actor Norman Reedus, conocido por su trabajo en la serie “The Walking Dead”. Tienen una hija nacida en 2018.

Diane Kruger hoy tiene una hija de cinco años. | Créditos: @dianekruger

"Me sentí un pedazo de carne"

Como Helena de Troya. | Créditos: Archivo

Pero no todo fue color de rosa al inicio de la consagrada película. "Hice las pruebas para el papel de Helena de Troya y tuve que reunirme con el director del estudio con un atuendo de la época. Me sentí como un pedazo de carne. Me miraron de arriba abajo y me hicieron preguntas como: ‘¿por qué crees que deberías hacer esto?’", manifestó la actriz tiempo después.

