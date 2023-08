Lucero y Mijares revelan la razón por la que no tuvieron más hijos

Lucero y Manuel Mijares tuvieron una larga relación, sin embargo, después de su divorcio se convirtieron en grandes amigos, por lo que no tienen problema en hablar de lo que fue su matrimonio. Recientemente, los artistas dieron una entrevista en la que revelaron por qué no quisieron tener más hijos, pues hay que recordar que actualmente sólo tienen a Lucerito y José Manuel, quienes también han comenzado a introducirse en el mundo del espectáculo.

"La Novia de América" y el cantante de "Bella" han dado mucho de qué hablar por su excelente relación después de su divorcio, pues a pesar de que se separaron hace más de 10 años, los artistas demostraron que se pueden llevar bien a pesar de ya no estar juntos, pues además de que criaron a sus hijos como una familia unida, también se volvieron amigos, y ahora hacen giras juntos, como la de "Hasta que se nos hizo", en donde han recorrido diferentes ciudades.

Lucero y Mijares son buenos amigos IG @luceromexico

¿Por qué no tuvieron más hijos Lucero y Mijares?

Hace unos días, los intérpretes de "El Privilegio de Amar" estuvieron en la estación de radio Amor 106.7 en Chicago, Estados Unidos, en donde hablaron de muchos temas, incluidos su antigua relación. Durante la conversación, Mijares confesó que le hubiera gustado tener una gran familia, no obstante, este sueño no se cumplió debido a que su ex pareja no estuvo de acuerdo, ya que Lucero prefirió tener dos hijos, un niño y una niña.

“Yo quería cuatro hijos (...) Tú (dirigiéndose a Lucero) mandaste que fueran dos, que porque así es la familia perfecta, porque así es tu familia: tu mamá, tu hermano y tú”, dijo el intérprete de "Para amarnos más" que dejó claro que esta especie de "reclamo" era en tono de broma. Ante las palabras de su ex esposo y ahora compañero, la protagonista de "Alborada" contestó y siguiendo el juego, le indicó que si quería tener más descendientes todavía podría hacerlo, sin embargo, ya sería raro.

Lucero decidió solo tener dos hijos, Lucerito y Joss IG @luceromexico

“Tenemos dos manos, para un hijo y para una hija”, comentó entre risas la artista, que este 29 de agosto cumple 54 años, quien agregó: “Bueno contigo eran cuatro… Es más, por qué no tienes otros dos y me los presentas”, para después reflexionar sobre sus palabras y añadir: “Bueno, ahorita ya serían nuestros nietos, ya no viene al caso”, desatando un momento cómico durante la entrevista, el cual dejó claro la buena relación que tienen a pesar de su separación.

¿Cuál es la verdadera relación de Lucero y Mijares?

Lucero y Mijares se casaron el 18 de enero de 1997, y después, en 2001 nació José Manuel, a quien de cariño le dicen Joss, y en 2005 llegó Lucerito. A pesar de que parecían ser una de las parejas más sólidas del espectáculo, en 2011 anunciaron su sorpresivo divorcio tras 14 años de matrimonio; el cual se debió a la carga de trabajo que tenían ambos. No obstante, se mantuvieron cercanos para criar a sus dos hijos, quienes también han comenzado a interesarse por el medio artístico, sobre todo la joven de 18 años.

Lucero y Mijares se divorciaron tras 14 años de matrimonio Foto: Archivo

En tanto, después de que la cantante de "Cuéntame" terminara su relación con Michel Kuri, se reavivaran los rumores de que podría haber una reconciliación, pero el propio Mijares lo ha descartado, ya que son solamente amigos. "Estamos envejeciendo juntos, porque aparte somos vecinos. (...) De que vamos a envejecer juntos, sí, pero por la locación de nuestras casas”, destacó en otra entrevista el cantante, de 65 años.