JLo marca tendencia con el baby doll más chic de la temporada

Una de las mujeres más importantes en el mundo de la farándula y empresarial es sin duda alguna JLo, quien, con una larga y aplaudida trayectoria, además de un carisma inigualable se ha ganado el cariño del público. No obstante, no es lo único por lo que es reconocida, ya que también es considerada como una referente de moda y de belleza. Sin importar la ocasión, siempre se luce con los mejores looks.

Jennifer López es sin duda uno de los grandes iconos de la moda en Hollywood gracias a su impecable gusto que se distingue por ser romántico y sofisticado, siempre con un toque de sensualidad que le gana halagos de sus fanáticos en redes sociales. Esta vez la esposa de Ben Affleck lució un baby doll que delata su figura.

JLo posando. Fuente: Instagram

Desde hace un tiempo, JLo ingresó al lote de las mujeres con mejor cuerpo mayores de 50 años – cumplió 54 hace poco-. Otras formas de Jennifer Lopez para ser feliz es que prioriza su descanso, a su familia y la alimentación, lo que hace el combo perfecto para que sea radiante como lo está y que, en cada aparición, se vea su mejor faceta.

Con un baby doll que enamora, JLo derritió las redes sociales

La “Diva del Bronx”, como se la conoce hace mucho, ha dejado huella en la feroz industria de la moda luciendo atuendos únicos con los que no teme en experimentar con lo mejor de las tendencias haciéndolas suyas. JLo acudió esta vez a Instagram para seguir marcando tendencia.

JLo posando. Fuente: Instagram

¡Buenos días y feliz lunes! ¡Va a ser una gran semana!, escribió JLo terminando el primer día de la semana, que es la última de agosto, usando un baby doll verde floreado que dejó ver su delantera tan codiciada y que el significó más de 300 mil likes por parte de su enorme fandom.

