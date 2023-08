Galilea Montijo demuestra cómo lucir un traje de baño este verano 2023

Galilea Montijo en más de una ocasión ha presumido los looks más icónicos en los que junta las tendencias de cada temporada con los diseños más elegantes para así lucir glamurosa sin demasiado esfuerzo. La conductora de televisión puede enseñarte a como llevar u traje de baño perfecto si ya has pasado el umbral de los 40 años.

En su Instagram, la conductora de "Hoy" no deja pasar ningún momento para influenciar a las mujeres a que luzcan como lo hace ella. Con 10.5 millones de seguidores, Montijo nunca deja todo al azar y por eso las marcas de ropa la buscan todo el tiempo y se pelean para que en los posteos que realiza, salga algo de su colección.

Galilea Montijo. Fuente: Instagram @galileamontijo

Galilea Montijo presume el bikini ideal para lucir una piel bronceada

Galilea Montijo sabe muy bien que para usar una bikini negra, se necesita que pongan el ojo en los accesorios que vas a incluir y así se pueda lucir el conjunto entero. Lo que busca la conductora es mantener un estilo muy juvenil y femenino, por lo que resulta la apuesta perfecta para usar entre los 40 y los 50 años sin sacrificar el glamur.

Por lo que muestra en su Instagram la belleza de 49 años, es que si a ese traje de baño negro le agregas unas buenas gafas con vidrios amarillo y un sombrero para hacer jugo, no solo estás subiendo la vara de la elegancia sino que nadie en la playa o piscina va a poder parar de mirarte por lo bella que vas a aquedar.

Galilea Montijo. Fuente: Instagram @galileamontijo

Galilea Montijo nunca desaprovecha la ocasión para imponer moda con el resto de tendencias que se verán a lo largo del verano, ya que su traje de baño no sólo es perfecto para presumirse femenina y fresca, sino también para sumarse a otros estilos. Si todavía has dudado que utilizar para verte elegante, prueba con el look de Montijo.

SIGUE LEYENDO

Galilea Montijo se rinde ante el talento de Wendy Guevara, le dedica emotivo mensaje: "vas rompiendo esquemas"

Galilea Montijo y Fernando Reina, su ex esposo se envían mensajes en redes sociales, ¿hay reconciliación?