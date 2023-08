Así luce en la actualidad Ángela, la niña de los Vázquez Sounds, que conquistó con su talento hace más de 10 años

Los “Vázquez Sounds” fueron un fenómeno musical allá por 2011, son tres hermanos mexicanos que subieron a YouTube un video con su versión de la canción “Rolling in the Deep” de Adele. El video se viralizó y recibió millones de visitas en muy poco tiempo, lo que les abrió las puertas a la fama y a una carrera artística que fue muy fugaz, pero muchos aún se acuerdan de ellos, especialmente de Ángela, o Angie, quien con su carisma enterneció a todos.

Sorprendió a todos con su carisma y talento. Foto: YouTube.

El grupo estaba conformado por Ángela, Gustavo y Abelardo Vázquez, hijos del productor musical Abelardo Vázquez, quien ha trabajado con artistas como Reik, Ha Ash, Nikki Clan y Camila. Los tres hermanos demostraron su talento y versatilidad al interpretar diversos géneros musicales, desde el pop hasta el folk y el rock, en inglés y en español.

Tiene más de 600 mil seguidores. Foto: @angieevazquezz / Instagram.

¿Cómo luce Ángela Vázquez en la actualidad?

Ángela Vázquez, la voz principal del grupo, nació el 17 de enero de 2001 en Mexicali, Baja California. Actualmente tiene 22 años y sigue dedicada a la música, en 2019, participó en el reality show musical La Voz México, donde formó parte del equipo de Yahir. Aunque no llegó a la final, demostró su potencial y carisma ante el público.

También es embajadora de muchas marcas. Foto: @angieevazquezz / Instagram.

En 2020, Ángela lanzó su primer sencillo como solista, titulado “Nada”. La canción es una balada pop que habla sobre el desamor y la superación. Ha hecho colaboraciones con varios intérpretes y ha incursionado en el mundo de la moda y la belleza. Ha sido imagen de marcas como Pantene, Maybelline y Bershka.

Asimismo, ha compartido parte de su vida en su canal de YouTube, TikTok o Instagram, donde suma cientos de miles de seguidores. Recientemente también se presentó en el podcast de Gusgri, donde reveló secretos de su infancia y los problemas que tuvo con los “Vázquez Sounds”.

Constantemente lanza nueva música. Foto: @angieevazquezz / Instagram.

¿Qué pasó con los Vázquez Sounds?

Después de su éxito inicial, los “Vázquez Sounds” continuaron lanzando covers de canciones populares, como “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey, “Let It Be” de The Beatles y “The Show” de Lenka. También grabaron temas originales, como “En mi, no en ti”, “Phoenix” e “Invencible”.

Sin embargo, en 2020 el grupo anunció su separación temporal para emprender proyectos en solitario. Los tres hermanos expresaron su deseo de explorar nuevos horizontes musicales y personales, sin descartar una posible reunión en el futuro, la cual aún no ha ocurrido.

