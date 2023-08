Samadhi Zendejas se adelanta al otoño con ceñido vestido negro de vinipiel: FOTOS

Samadhi Zendejas deslumbró a sus millones de seguidores en Instagram después de compartir un par de fotos en las que lució un ceñido vestido negro de vinipiel, una pieza con la que definitivamente se adelanta al otoño, pues serán una de las tendencias de la temporada. Como era de esperarse, sus fanáticos no dudaron en comentar en la publicación y dejarle halagadores comentarios, así como varios "likes", superando los miles en pocas horas.

Samadhi Zendejas presume ceñido vestido para el otoño

Este sábado, la actriz, de 28 años, mostró a sus más de 5.7 millones de seguidores en la plataforma de Meta, el look que presumió el día anterior, con el cual definió su silueta a la perfección, pues se trató de un vestido de vinipiel en color negro. La pieza era de tipo gabardina, pues a simple vista aparentaba ser esta prenda, ya que tenía botones en medio y llegaba hasta los tobillos, sin embargo, se moldeaba a la perfección en la figura.

Samadhi se luce con vestido de vinipiel negro IG @samadhiza

De acuerdo a lo que se puede ver en su publicación, la actriz que le dio vida a Jennie Rivera en la serie "Mariposa de barrio" combinó este vestido con unas botas negras altas, haciendo un look total black. En tanto, eligió llevar un maquillaje ligero, que pues tenía un poco de rubor en tonos durazno y rimel en las pestañas, mientras que llevó una coleta de caballo y unas arracadas en tono plata, haciendo de este outfit algo formal y chic, perfecto para todas las jóvenes como ella.

Samadhi se adelantó al otoño debido a este look, pues además de lucir el negro con elegancia, también eligió una tela en vinipiel, la cual se empieza ver durante esta temporada. Aunque los vestidos con este tipo de estilo no se vieron mucho en las pasarelas, sí lo hicieron los pantalones y las botas, por lo que no es sorpresa que pronto las marcas y los diseñadores empiecen a lanzar distintos estilos al mercado, como el ceñido vestido que llevó la actriz.

En tanto, la joven artista escribió en en la publicación: "Los viernes es de que se te suba lo bonito", mientras que lo acompañó con un emoji de corazón negro. Los fans no tardaron en responder a su fotografías y llenarla de halagadoras palabras como: "LINDA AMO VOCE", "Que belleza de mujer", "Ese negro te queda uuff", "Siempre dije la más guapa bonita y bella mujer" y "Brilla hermosa", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La actriz muestra un estilo elegante y muy chic. IG @samadhiza

Samadhi Zendejas es una actriz que ha trabajado en diferentes producciones de televisión por lo que es muy conocida entre el público, prueba de ellos es que tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram. Asimismo, también ha comenzado a destacar como una fashionista, pues usa lo mejor de las tendencias, desde elegantes vestidos, conjuntos juveniles y hasta algunos bikinis con los que luce con orgullo su figura.