Dua Lipa incendia la red con bikini de crochet al estilo de Barbie, ¡y acompañada por su propia muñeca!

Dua Lipa se ha convertido en uno de los mayores referentes a nivel mundial si de música, moda y belleza se trata, pues en cada uno de los ámbitos destaca como nadie más; sin embargo, en los últimos años su estilo personal a la hora de vestir es una inspiración para millones de mujeres que quieren verse chic, glamurosas y con las mejores tendencias. Aunque todos sus looks son un must have del clóset, lo cierto es que sus trajes de baño son indispensables para este verano.

FOTOS: Dua Lipa se luce en colorido bikini rosa de cuadros

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió una nueva sesión de fotos con la que se coronó como la más bella y como el gran referente de la moda playera al llevar un bonito bikini que recupera todas las tendencias del momento, incluyendo las del estilo de Barbie que desde el estreno de la película protagonizad por Margot Robbie no ha hecho más que aumentar su popularidad. De esta forma, Dua Lipa acaparó todos los reflectores y llamó la atención de sus fans, pues además de la lección de estilo presumió su propia muñeca.

El look con el que la famosa de 28 años rompió la red. (Foto: IG @dualipa)

"Dance The Night es el número 1 en el Reino Unido!!!! La semana de cumpleaños va fuerte @barbie @barbiethealbum !!! Tanto amor para todos los que escuchan y transmiten", fue el mensaje con el que acompañó su publicación y además recordó que ella fue una de los muchos talentos que participó en la película más esperada del año. Para la ocasión no sólo recordó el filme, su canción o su muñeca, sino también el Barbiecore con un look preciso para el verano.

Se trata de un bikini de crochet con el que demostró que los tejidos siguen siendo la obsesión de muchos y que para llevarlos hay que apostar por un estampado que recuerde a los años 80's como es el caso de los cuadros; sin embargo, para ese toque coqueto, moderno e inspirado en Barbe se fusionan colores como el azul y el rosa hasta conseguir una combinación que es más icónica que la de los colores neón.

Por si fuera poco, esta dupla de colores con la que Dua Lipa incendió la red destaca por ser magnífico para llevar el bronceado al máximo nivel, ya que es el encargado de hacerlo resaltar aún más. En cuanto al diseño del bikini no sólo llama la atención el crochet, sino un estilo clásico y elegante con una forma triangular tanto en el top como en el panty, aunque este último también tiene un tiro bajo ideal para presumir un abdomen y vientre planos.

Dua Lipa posa en bikini junto a su muñeca. (Foto: IG @dualipa)

De acuerdo con Dua Lipa, un traje de baño como este no sólo es ideal para el verano, sino que recupera todos los elementos característicos de la temporada de verano 2023; sin embargo, algo que no se debe de pasar por alto es que los accesorios elevan el outfit playero. Es por ello que la intérprete de "One kiss" agregó un sombrero pesquero para mantener una imagen monocromática, así como una camisa blanca oversize para mantener la comodidad.