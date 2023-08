El incómodo momento que vivió Ibai Llanos en Miami por culpa de Shakira

Ibai Llanos es actualmente una de las figuras más importantes en el ámbito hispano, y todavía más en lo que se refiere al mundo del internet. El español ha marcado pauta en el tránsito que muchas de estas figuras hacen del contenido virtual a la realización de eventos multitudinarios como es el caso de la Kings League con cada año que transcurre.

Shakira tiene un contacto con el streamer ya que él es íntimo amigo de su ex pareja, Gerard Piqué. Sin embargo, los ataques en redes sociales hacia quien fuera defensa del Fútbol Club Barcelona generaron algunas situaciones difíciles de manejar en las transmisiones en vivo de la Kings League e Ibai fue muy crítico con su gran amigo.

Ibai y Piqué. Fuente: Instagram @ibaillanos

El mal momento que vivió Ibai en Miami

Ibai no solía ser blanco de los ataques de los fans de la colombiana, sí se le ha mencionado en algunas oportunidades con motivo de esa ruptura en medios de comunicación. Según contó el español, estuvo de viaje en Miami (Estados Unidos) por invitación de Sergio el Kun Agüero, quien tiene una casa allí y ahí vivió un hecho que le llamó la atención.

Los que le paso por culpa de Shakira lo describe el Streamer como “tú vas por Miami andando y es rollo GTA, hay puestecitos y en cada puesto hay una cosa con una aventura. Me monté en el barco porque el tío del barco me reconoció y me invitó”, explicó el streamer. Cuando inició el viaje, la encargada de hablar por la megafonía del barco iba mencionado a quién pertenecía cada mansión, momento en el cual apareció Shakira en el relato de Ibai:

Ibai y Agüero. Fuente: Instagram @ibaillanos

“La ‘speaker’ dice, por la mitad del mar, ‘aquí estamos en la casa de Marc Anthony’. Yo sabía de algunos de los que vivían ahí, y de repente dice ‘aquí la casa de Shakira’, ¡Y todo el mundo mirándome! Yo decía, ‘¿Pero esto qué es? ¿Podéis dejar de mirarme que yo no tengo nada que ver, por favor? ¡Yo soy team Shakira a full!’ (risas)” dijo Ibai sobre lo que tuvo que vivir.

SIGUE LEYENDO

VIDEO: Piqué estalla en rabia contra fans que le recordaron a Shakira: "Al menos soy campeón, ustedes no son nada"

¡No solo en boxeo! La Rivers vuelve a coronarse, ahora es campeona en la Queens League de Piqué