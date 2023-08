¿Cuándo se estrena Good Boy en México? La película de terror noruega de un hombre y su 'perro'

¿Qué harías si tu cita de Tinder, un joven guapo y rico, tiene un 'perro' como mascota que no es exactamente un animal? La espeluznante revelación y todo lo que está detrás del secreto de Christian en la película noruega, 'Good boy', estará próximamente en las salas de cines de México.

'Good boy', también conocida como 'Me, you and Frank', es un thriller dirigido por Viljar Boe que te dejará sin aliento. La película noruega, que está dando que hablar en Europa, promete llevar al cine de terror a otro nivel.

'Good boy' (2023): tráiler oficial de la película

La productora Saban Films hizo el lanzamiento oficial del tráiler de ‘Good boy’, que desde el comienzo capta la atención de todo público. Aquí te la mostramos y seguro las preguntas lloverán.

'Good boy': sipnosis

Christian es joven, guapo y rico, con lo que tiene mucho éxito en Tinder. Su primera cita con la guapa Sigrid acaba con los dos en la cama, y con una grotesca sorpresa para esta estudiante de psicología, ya que el perro de Christian, ese del que le habló con tanto entusiasmo, no es un animal.

Frank es un hombre disfrazado de perro que ladra cuando tiene hambre y al que Christian pasea con una correa. Sigrid huye de allí angustiada, pero finalmente acaba regresando, después de todo, en pleno siglo XXI, quién es ella para decirle a Frank como debe vivir su vida. Además, es muy divertido rascar su cabeza de perro falso y jugar con él ¿Pero es Frank realmente tan inofensivo como afirma Christian? ¿Y quién es en realidad?

Reparto de 'Good boy'

Gard Løkke.

Katrine Lovise Øpstad Fredriksen.

Amalie Willoch Njaastad.

Jens Christian Ebeltoft.

Marie Waade Grønning

Johanne Binder.

Créditos: Póster oficial

¿Cuánto dura 'Good boy'?

La película tiene una duración de tan solo 79 minutos, pero fueron suficientes para cautivar al público. La historia es llamativa y promete revolucionar el género.

¿Cuándo se estrena 'Good boy' en México?

'Me, you and Frank', que es el título oficial de la película noruega, llegará este 2023 a las salas de cine. Por lo pronto, se sabe que la película noruega de miedo se estrenará en Estados Unidos el próximo 8 de septiembre de 2023. En esa misma fecha de estreno llegará a plataformas de streaming.

Es posible que 'Good Boy' llegue a las salas de cine en México, pero habrá que esperar información oficial sobre el estreno del nuevo proyecto de terror de Viljar Boe.

¿Qué clasificación tiene la película?

La película 'Good Boy' tiene una clasificación R, es decir, restringida para mayores de 18 años. De llegar a salas de cine, los interesados tendrán que ser mayores de edad, esto debido a la crudeza y terror de esta historia entre un hombre y su ‘perro’.