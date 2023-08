Otro soldado caído, integrante de Acapulco Shore se casa en Las Vegas y así fue su lujosa boda

Después de 5 años de relación se casaron en una lujosa boda en Las Vegas, Nevada el exparticipante de “Acapulco Shore”, Tadeo Fernández con su novia Andrea Infante, la pareja lució espectaculares atuendos y junto a sus amigos cercanos se dieron el “sí acepto” en una ceremonia en la llamada “Ciudad del pecado”.

Fue el mismo Tadeo Fernández quien compartió con sus millones de seguidores en Instagram el emotivo y feliz momento junto a su guapa ahora esposa, pues se sabe que ellos sostenían un noviazgo desde 2018 y fue uno de los más sólidos de todos los integrantes de tan polémico reality show.

Después de 5 años de relación se casaron. Captura de pantalla IG/tadeo.hommie

El querido DJ es uno de los que formó parte del elenco inicial y tras años de fiesta decidió casarse con su pareja sentimental, pues cabe recordar que, aunque estaba en una relación de noviazgo formó parte de varias de las temporadas de "Acapulco Shore" y siempre guardo respeto por Andrea, algo que le aplaudió la audiencia.

“siempre riendo.

siempre juntos.

siempre enamorados.

la vida es más bonita contigo.

TE AMO PARA SIEMPRE

T&A”, es uno de los mensajes junto a la serie de imagen del día especial.

La boda fue en Las Vegas. Captura de pantalla IG/tadeo.hommie

La lujosa boda de Tadeo de Acapulco Shore

Aunque no se sabe con exactitud la ubicación de la capilla, hay algunos videos en donde se ve que están muy emocionados en el altar y sellan su enlace con un beso, también hay otras fotografías en las que aparecen en las tradicionales máquinas “tragamonedas” que son populares en el destino turístico donde prevalecen las apuestas y la fiesta.

En lo que respecta a los atuendos, según las imágenes disponibles Tadeo Fernández llevó para la ceremonia un traje negro clásico y Andrea Infante portó un vestido largo blanco con detalles de encaje que daban una sensación de romanticismo, pero también de seducción con la abertura en la espalda, además lo utilizó a juego con unas zapatillas de punta en blanco.

Dieron a conocer la noticia en redes sociales. Captura de pantalla IG/tadeo.hommie

Aunque no describieron quienes son todas las personas que estuvieron presentes en la ceremonia se aprecia que Jawy Méndez también exintegrante de "Acapulco Shore" fue uno de los que asistió a la celebración, mientras que se desconoce si Karime, Mane, Fernando, Talía y otras celebridades que formaron parte del programa no pudieron asistir o no estuvieron en la lista de invitados.

“’Yo podría reconocerte por el tacto solo, por el olfato; te reconocería ciego, por la forma como respiras y como tus pies golpean la tierra. Te reconocería en la muerte, en el fin del mundo.’ te amo Andrea”

