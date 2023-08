"Lo más duro es estar lejos" Siddhartha se sincera sobre los retos de la paternidad al lado de Yuya

En un mundo donde la producción masiva y la tecnología acelerada nos bombardea por todos lados, es una virtud el detenernos a apreciar los detalles clásicos, por ejemplo, acentuados en las creaciones vintage que evocan sentimientos de nostalgia, lo cual en la música funciona como un túnel directo en el tiempo y esta es precisamente la sensación percibida al escuchar el tema “Acapulco”, el más reciente sencillo de Siddhartha en colaboración con Emmanuel Horvilleur.

Se trata de la primera entrega de cinco nuevos temas que Jorge Siddhartha González, mejor conocido simplemente como Siddhartha, lanzará en lo que queda de 2023, esto como parte de una nueva etapa musical en su carrera y como guiño a su próximo material discográfico.

Se trata de un tema con matices vintage. Foto cortesía: Siddhartha

Durante una entrevista con El Heraldo de México, el originario de Guadalajara reveló que este single en honor al famoso puerto de Acapulco evoca a la nostalgia, pues tiene sonidos viejos, al tiempo que resaltó la colaboración se dio de manera fortuita luego de que tuvo la oportunidad de reunirse por tan sólo unos minutos con el miembro del dueto argentino Illya Kuryaki & The Valderramas sin imaginar que a contrarreloj pudieran tejer los cimientos de este tema.

En el videoclip oficial de “Acapulco”, lanzada el pasado 3 de agosto, podemos ver un entorno cálido, muy al estilo de lo que se vive al visitar el puerto de Guerrero, al tiempo que se muestra el libre amor entre parejas diversas, por lo que, en el entorno perfecto para que el exbaterista de Zoé incluyera a cuadro a su amada Mariand Castrejón, mejor conocida como “Yuya”, junto a quien recientemente se convirtió en padre.

El cantante y compositor aseguró que hacer música para él es una necesidad y confesó que luego de la intensa gira que tuvo en 2022 en América y México con su “00:00 Tour” decidió darse un respiro para renovar su proceso creativo, algo que por primera vez hizo de manera totalmente acompañada, ahora por su amada Yuya y su pequeño hijo Mar, un proceso al cual describió como único y lleno de amor, sin embargo, no ocultó que ha sido todo un reto.

“La verdad es que yo no obedezco a ningún calendario de trabajo, hago música conforme va naciendo y ahora decidí ponerme a trabajar en estos nuevos temas (...) Esta vez fue diferente porque antes me aislaba o me iba con algún amigo productor a encerrarnos por semanas, pero ahora fue en compañía de mi familia y todo el tiempo estábamos rodeados de gente, de mucho amor”, puntualizó al confirmar que su pequeño Mar tiene un ávido oído a la hora de experimentar con los nuevos sonidos mientras él estuvo componiendo.