Karla Sofía no se identifica con Wendy Guevara, pide que la dejen de relacionar con la ganadora de LCDLF México

Después de que Wendy Guevara se convirtiera en la ganadora de "La Casa de los Famosos México", la actriz, Karla Sofía se robó todos los reflectores al subir un mensaje en X en donde confesó que no sabía quién era la influencer, a pesar de la gran fama que alcanzó por participar en el reality show.

Fue ante sus millones de seguidores en redes sociales en donde la protagonista de la serie "Rebelde" subió un mensaje asegurando que no sabía quién era Wendy Guevara. Además se dijo cansada del marketing para obtener relevancia con la comunidad LGBTTTIQA+.

"No sé quién es Wendy", se lee en el mensaje.

Karla Sofía pide que no se le relacione con Wendy

Este miércoles 23 de agosto, el programa matutino "Sale El Sol" compartió un video en donde Karla Sofía expresa su enojo después de que cientos de usuarios en redes sociales le pidieran su opinión sobre el triunfo de Wendy Guevara en "La Casa de los Famosos México".

"Estoy hasta la mad$% de que le asocien con cierto tipo de cuestiones o de personas que no tienen nada qué ver conmigo. Yo no sabía quién era (Wendy). Pido que se me asocie con otro tipo de lista", dijo ante las cámaras.

Fiel a su estilo, Karla Sofía dijo que no se siente identificada con Wendy Guevara, por lo que pidió que no la sigan atacando en redes sociales. Argumentó que no es ningún tipo de envida, pero simplemente no comparten la misma sintonía.

"Estoy harta de que se me asocie con un tipo de personas que no vamos en la misma sintonía. No es un tipo de envidia ni de celos, simplemente no son mis referentes", contestó.

Wendy Guevara, la ganadora de LCDLF México

Durante más de diez semanas de competencia, Wendy Guevara se consolidó como la participantes más destacada de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México". En la Gran Final el público decidió que la influencer se convirtiera en la ganadora de los 4 millones de pesos.

La famosa ganó la primera temporada de LCDLF México. Foto: Especial

