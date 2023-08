Stray Kids: la razón por la que Lee Know y Han no abrieron sus cuentas de Instagram

Los integrantes de Stray Kids le dieron una gran sorpresa a STAY en medio de las celebraciones por el aniversario del fandom, pues recientemente 6 miembros de la agrupación de k-pop abrieron sus cuentas personales de Instagram. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus admiradores es que Lee Know y Han no se unieron a la red social, por lo que en plataformas digitales se comenzaron a desatar diferentes especulaciones al respecto.

Integrantes de Stray Kids abren sus cuentas de Instagram

La madrugada del 2 de agosto, por medio de la cuenta oficial de Twitter de la banda de k-pop se anunció el lanzamiento de los usuarios personales de Instagram de Bang Chan, Changbin, Hyunjin, Felix, I.N y Seungmin. Inmediatamente, plataformas como la ahora llamada "X", convirtieron a los miembros en tendencia, ya que muchos fanáticos estaban compartiendo la felicidad que les causaba que los idols se unieran a este sitio.

Los artistas ya compartieron sus primeras fotos IG @gnabnahc

Las cuentas de Instagram de cada integrante son las siguientes:

Bang Chan se encuentra como @gnabnahc

Changbin como @jutdwae

Hyunjin está como @ hynjinnnn

Félix como @yong.lixx

I.N eligió @i.2.n.8

Seungmin está como @miniverse.___

Cada uno de los integrantes actualizó su Feed de la plataforma con unas fotos, en las que ya sea saludaron a sus fanáticos o bien sólo mostraron un viaje o una imagen muy personal. Asimismo, en pocas horas alcanzaron los millones de seguidores y se espera que sus cifras sigan aumentando, ya que actualmente Stray Kids son de los grupos de k-pop que están adquiriendo popularidad.

¿Por qué Lee Know y Han no abrieron su cuenta de Instagram?

Aunque los fans estaban esperando que todos los miembros tuvieran sus cuentas personales en la plataforma de Meta, con forme pasaron las horas Lee Know y Han no abrieron ninguna. De acuerdo a lo que los propios idols expresaron, no quisieron unirse a sus compañeros en esa red social. Lee Know compartió en Bubble se siente más cómodo comunicándose por este sitio creado para estrellas coreanas; mientras que Han indicó que seguirá utilizando el Instagram del grupo.