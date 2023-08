Niurka le pone un alto a la Barby Juárez, le pide no meterse con Emilio Osorio o tendrá problemas

Una nueva rivalidad de escribió en el mundo de la farándula después de que la polémica vedette, Niurka Marcos le lanzara un fuerte mensaje a la campeona mundial de box, Barby Juárez, una de las semifinalistas de "La Casa de los Famosos México" primera temporada.

Fiel a su estilo, la exprotagonista de "Aventurera" compartió un video en sus redes sociales en el que habló sobre las amenazas que ha estado lanzando Barby Juárez a Nicola Porcella, el primer finalista de "La Casa de los Famosos México". Le aconsejó no meterse con su hijo, Emilio Osorio.

En el video que circula en redes sociales vemos a Niurka Marcos expresar su inconformidad a la producción de "La Casa de los Famosos México" por no llamarle la atención a Barby Juárez, quien en las últimas semanas ha agredido y amenazado a Nicola Porcella.

Sin guardarse nada, la también protagonista de la telenovela "La fea más bella" dijo que Barby Juárez sabe muy bien con quién meterse. Le recomendó no meterse con su hijo, Emilio Osorio o de lo contrario la buscaría para agredirla sin importarle que es boxeadora.

"¿Cuándo le van a llamar la atención a la Barby para que deje de agredir a Nicola?. Pen#$%a no es, sabe que si toca a Emilio (su hijo), me vale que sea boxeadora, no la voy a agarrar de frente, la voy a agarrar sorprendida y de espaldas", le dijo.