Edecán ligada con crimen de Paco Stanley reaparece en OnlyFans para volverse millonaria

El asesinato del conductor Paco Stanley hace más de 20 años conmocionó al mundo del espectáculo y permanece rodeado de interrogantes, algunas de las que siguen atormentando a Paola Durante quien estuvo tras las rejas señalada de estar involucrada. Tras el golpe que significó para su vida personal y su carrera, la modelo está de vuelta debutando en OnlyFans donde espera alcanzar el éxito como otras famosas ya lo hacen.

Motivada por su hija, la modelo, de 48 años, está dispuesta a llegar a sus fanáticos a través de la popular plataforma para adultos cuyo contenido ya ha mostrado detalles en su cuenta de Instagram. En entrevista para TVyNovelas, relató que estuvo alejada de los reflectores por mucho tiempo, pero siempre con una constante inquietud de que algo le faltaba por lo que decidió acudir a terapia y fue entonces que tomó la decisión de regresar a la farándula.

Paola Durante llega a OnlyFans. Foto: IG @paolapink1

“Al ser figuras públicas siemprestamos expuestos, a veces queremos portarnos mal, salir, entonces me retiré, pero me sentí sola en Vallarta, sentía que algo me faltaba y fue ahí que entendí que sino iba a estar bien conmigo misma no lo podría estar en ningún lado, por lo mismo tomé terapia y cuando hice las fotos para este lanzamiento sentí que revivió mi pasión por el medio”, indicó.

Durante señaló que las fotos tendrán un precio especial para que sus seguidores tengan acceso al contenido que calificó como elegante y erótico: “A mí siempre me ha gustado complacer a los fans, sé que ahorita la situación no está fácil y para comenzar hice un descuento (…) Obviamente se ve toda la silueta, es muy seductora, pero nunca he caído en lo vulgar”.

Paola Durante pone precio especial a sus fans para OnlyFans. Foto: IG @paolapink1

“He llevado una vida complicada”

Paola Durante se sinceró y aseguró que tuvo dudas al abrir su OnlyFans debido a las críticas que podría recibir, pero tras lo sucedido y con el apoyo de su hija dejó el temor atrás y aseguró que las críticas siempre han sido parte de su carrera, por lo que ahora se enfocará en los comentarios de sus fanáticos.

“Yo he llevado una vida complicada, me han juzgado, me han dicho de todo, ¿qué más podría pasar? A mí, desafortunadamente, siempre me preocupó lo que la gente pudiera pensar, el qué dirán (…) Yo he sido juzgada toda la vida por el caso Stanley y ya no quería volver a lidiar con los haters. Entonces mi hija me apoyó, igual que la gente que me ama, que me admira, me dijeron que no había edad para hacerlo, y aquí estoy”, añadió.

Foto: Instagram @paolapink1

La modelo también reveló que dudó en ser parte del reciente documental sobre la muerte de Paco Stanley, pero deseaba limpiar su nombre y por ello aceptó : “Viví una injusticia y siempre he sido ésta, siempre he dado la cara, nunca me he escondido. Cuando me hablaron yo no quería, yo estaba cansada, pero lo vi como una oportunidad apara contar mi verdad”.

