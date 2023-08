Adrián Uribe recibió una señal para ser más feliz en cada proyecto de su carrera

“Hoy por hoy, si voy a aceptar un proyecto sea tele, cine o teatro, me tiene que gustar mucho”, fueron la palabras del actor y conductor, Adrián Uribe, quien con el paso de los años disfruta que en su carrera tiene mayor libertad de elegir sus proyectos y con la llegada de la cinta Divina Señal expresó, “desde que me llegó el guion me convencí de hacerla”. En el filme comparte créditos con Memo Villegas.

Basándose en la película israelí Maktub, el escritor Emilio Portes logró en este filme una adaptación auténtica y con las características exactas de la comedia mexicana. Divina Señal estuvo bajo el mando del director Pedro Pablo Ybarra, quien además logró juntar a un elenco interesante que incluyó nombres tales como: Jorge Perugorría, Ana Serradilla y Giovanna Romo.

La trama narra las aventura de Checo (Uribe) y Chuma (Villegas) dos personajes, que aunque llevan una vida en la que han cometido errores que los han llevado a problemas con la ley, deciden darle un giro a sus vidas y utilizar el dinero que dejó su fallecido jefe Yuca y una serie de acontecimientos van cambiando su camino.

Uribe encontró en esta cinta un reto, porque aunque él está a punto de ser padre por tercera ocasión, darle vida a un papá ausente fue enternecedor al ver como el amor de un amigo como Chuma es honesto.

“Me gustó los mensajes que hay dentro de la historia, porque aparte de que se van a reír, también tiene valor."

Por su parte, Memo Villegas, que en la película da vida a “Chuma” un fiel y amoroso amigo, refirió que uno de los principales aspectos que el comediante y actor considera para elegir un proyecto es cuánto se va a divertir durante el rodaje.

“Más allá de pensar de qué habla la cinta, nos olvidamos de la cosa básica que es la energía que vamos a poner en el rodaje y en esta película la pasé muy bien” refirió el también actor de teatro.

Para ambos actores, la prioridad en sus carreras es elegir buenos proyectos en cine, teatro o televisión que les gusten, y ‘Divina Comedia’ cumplió en ambos la virtud de disfrutar cada escena.

A DETALLE

Uribe lanzó a principios de este año la cinta Infelices para.

4 de agosto se estrena la cinta en Prime Video.

240 países tendrán acceso al filme.

Por Angélica Velasco

angelica.velasco@elheraldodemexico.com

