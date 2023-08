¡Adiós Santa Fe Klan! Karely Ruiz hará video sin censura con Babo, de Cartel de Santa

Fue el pasado 11 de mayo que la influencer regiomontanta Karely Ruiz paralizó las redes una vez más, esto en compañía de Santa Fe Klan, esto debido a que los famosos publicaron el video oficial de la canción "Sabes" donde colaboraron para publicar dicho contenido en redes, sin embargo, las estrellas soltaron una versión explícita en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, donde realizaron escenas muy elevadas de tono.

Tanto el rapero como la influencer aparecen en la grabación muy animados, pero conforme avanzan las frases más explícitas, ambos simulan intimidad frente a la cámara, tanto en solitario como acompañados por un grupo de jóvenes en lo que parece ser una fiesta. Ahora un contexto similar ha dado de qué hablar, esto debido a que comenzó a surgir el rumor de que la modelo regia hará un video con el vocalista de Cartel de Santa, es decir, el famoso también productor musical Babo.

Karely Ruiz es una de las más grandes estrellas de OnlyFans. Foto: Instagram

Karely Ruiz y Babo ahora juntos un video sin censura

Estas especulaciones ahora han cobrado relevancia luego de que la reina de OnlyFans reveló que Eduardo Dávalos de Luna, más conocido por su nombre artístico Babo, ya le había realizado una propuesta para que colaboraran juntos en un novedoso clip, sin embargo, en aquel mometo ella tenía novio y no aceptó la propuesta, misma que ahora ha reconsiderado tras ver el éxito de su colaboración con Santa Fe Klan.

“Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale", reveló la famosa a través de sus stories en redes sociales.

Babo también crea contenido sin censura para OnlyFans. Foto: Captura video

¿Cuándo saldrá colaboración entre Karely Ruiz y Babo de Cartel de Santa?

Ahora la famosa ha confesado que ya se está poniendo de acuerdo con el rapero, compositor, productor y actor mexicano para lanzar un video en colaboración, el cual se espera sea todo un éxito, pues recordemos que el vocalista de Cartel de Santa también ha subido videos sin censura a OnlyFans, generando todo un alboroto en las redes.

"Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad", aseveró Karely Ruiz, de quien se espera pronto emita la fecha de estreno y más detalles respecto a esta colaboración que ya genera elevadas expectativas.

