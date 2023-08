Mariazel en traje de baño rojo derrite kilos de hielos en polémica terapia

Mariazel es una de la conductoras más queridas en el mundo del espectáculo gracias a su talento, belleza y sentido del humor, pero esto no la salvó de los comentarios negativos que recibió por someterse a la llamada “terapia de hielos” que crece en popularidad entre las celebridades. La también actriz se lució con un coqueto traje de baño rojo y lentes de sol que le ganaron halagos, todo para hacer de su experiencia algo agradable.

Fue a través de su cuenta de Instagram que una de las participantes estrella de “Me Caigo de Risa” compartió detalles de su experiencia con la crioterapia, también llamada “terapia de hielos”. En las imágenes se puede ver que, apoyada de dos personas expertas en el tema, se sumergió en una tina café que tenía grandes bloques de hielo. Aunque el pánico la invadió por un momento, pronto pudo controlar su respiración, mantenerse en calma y continuar sin temor.

Mariazel se luce con traje de baño rojo para polémica terapia. Foto: IG @mariazelzel

“Lo primero que sentí cuando me metí al agua helada es similar a lo que me pasa cuando me da un ataque de ansiedad: las manos y los pies se me empezaron a entumir y a engarrotar, mi mente se fue a un lado oscuro que me decía: ‘No puedes, salte, esto es demasiado para ti, no lo vas a lograr, incluso cruzó por mi mente: te vas a morir”, escribió la conductora al detallar que, finalmente, todo salió mejor de lo que imaginaba.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos de sus seguidores la llenaron de halagos y palabras de apoyo, otros aseguraron que la "terapia con hielos" no tiene beneficios. "¿Y qué hacen con el agua cuando terminan su terapia?", "Es tan caliente que derritió el hielo", "Existen casos que hay gente que se muere por hipotermia" y "Que valiente, mi Zel", fueron algunos de los mensajes.

Mariazel desata debate por "terapia con hielos". Foto: IG @mariazelzel

Famosas que se someten a "terapia con hielos"

Además de Mariazel, otras famosas también han intentado la “terapia con hielos” o han hecho ésta parte de su rutina de belleza. Este es el caso de la actriz Michelle Renaud, quien a través de sus redes sociales fomenta abiertamente el uso de la terapia al señalar que entre sus beneficios se encuentra la relajación, quemar grasa, llenar de energía y le levanta el ánimo por el afecto que tiene en su cuerpo.

La periodista Paola Rojas es otra de las famosas que lo ha intentado, aunque en su caso resultó más complicado al tratarse de una primera vez también estuvo apoyada de expertos en todo momento. Galilea Montijo también demostró su valentía al hacerlo, aunque sólo duró poco más de dos minutos se dijo decidida a continuar.

Michelle Renaud hace de la "terapia con hielos" parte de su rutina de belleza. Foto: Captura de pantalla IG @michellerenaud

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), define la crioterapia como el “uso terapéutico del frío. Incluye todo, desde bolsas de hielo, dispositivos de terapia de circulación de agua fría y hasta la crioterapia de cuerpo entero”. Aunque advierte que ésta última presenta con “conjunto diferente de riesgos y sus beneficios curativos no están confirmados”.

