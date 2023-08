Dania Méndez es hospitalizada de emergencia, le explotó un implante

Dania Méndez despertó las alarmas entre sus fanáticos este martes 15 de agosto al dejarse ver desde la cama de un hospital y explicar que fue intervenida quirúrgicamente de emergencia, esto luego de que uno de sus implantes explotara por el fuerte golpe que sufrió durante la competencia en el reality show "Los 50".

A través de sus historias en Instagram la modelo habló sobre su estado de salud y aunque señaló que todo se encuentra bien, vivió momentos de angustia luego de aquella competencia. Y es que durante casi una hora le faltó el aire sin saber que algo más había ocurrido en su cuerpo.

"Estuvo fuerte, no pasaron todo, pero estuve una hora sin aire (…) Duré mucho tiempo con la bubi así dentro de ‘Los 50” y no lo pasaron, no sé por qué, pero bueno estoy aquí y ya me cambiaron las prótesis”, explicó Dania Méndez al detallar que uno de los motivos por los que el implante no soportó el impacto fue que ya tenía casi 10 años y era momento de cambiarlo.

Nueva cirugía para Dania Méndez

La exparticipante de "Acapulco Shore" señaló que al saber sobre la cirugía que le tenían que hacer para cambiar los implantes luego del fuerte golpe que sufrió en uno de éstos, decidió pedir a su médico que también le quitara grasa del abdomen y para ello se realizó una liposucción de cuerpo completo, explicó el cirujano en otra de sus historias mostrando un poco más del resultado.

Estas no son las únicas cirugías estéticas a las que se ha sometido Dania Méndez, pues en el pasado ha señalado que luego de su participación en “Acapulco Shore” se realizó un aumento de glúteos, los implantes de seno, bichectomía y rinoplastía por lo que el cambio en su imagen ha sido evidente con el paso del tiempo. Aunque gusta de hacer ejercicio, indicó que este año su agenda de trabajo se lo impidió y subió 10 kilos, por ello, su reciente decisión.

¿Dania Méndez tuvo romance con Peso Pluma?

“Doble P”, como también se conoce al cantante, ha sido relacionado con hermosas infuencer, modelos y celebridades, entre ellas Dania Méndez luego de ser parte del videoclip de la canción “Bye”. La cercanía entre ambos despertó rumores de un nuevo romance, pues también se difundieron imágenes en las que se le ve tomados de la mano en el aeropuerto de México.

“Nos estamos conociendo. Somos dos personas maduras, aunque digan que él es un niño, él es un hombre totalmente maduro, él leva su carera a su manera (…) Ha demostrado que es un hombre hecho y derecho por todo lo que ha construido y lo que ha trabajado para llegar a donde está”, dijo en entrevista con Jimena Gallego para Telemundo en junio pasado.

