Wendy Guevara: así fue el día que exhibió a Ninel Conde por “hacerle el feo”

Durante las últimas horas los nombres de Wendy Guevara y Ninel Conde han aparecido de forma recurrente en las listas de tendencias de distintas plataformas digitales y esto se debe a que internautas revivieron una entrevista en la que la flamante ganadora de “La Casa de los Famosos” contó cómo fue una ocasión en la que “El Bombón Asesino” le “hizo el feo” por su apariencia, por lo que, como era de esperarse, se han originado todo tipo de opiniones al respecto.

El video que circula en redes sociales corresponde a una entrevista que la integrante de “Las Perdidas” concedió varios meses antes de que supiera que participaría en “La Casa de los Famosos” y durante la charla fue cuestionada sobre la peor experiencia que le había tocado vivir dentro de la industria del espectáculo y la también empresaria originaria de León, Guanajuato no dudó en contar una desagradable anécdota vivida con Ninel Conde, la cual, ocurrió en la alfombra roja de un evento en el que coincidieron.

Cabe mencionar que, Wendy Guevara señaló que cuando vio Ninel Conde se emocionó mucho porque la admiraba, sin embargo, cuando le pidió una foto, “El Bombón Asesino” la vio y con cierta mirada despectiva la rechazó, además, la ganadora de “La Casa de los Famosos” comentó que la entrañable “Alma Rey” hizo lo mismo con Paolita Suárez, pero esto no las detuvo e insistieron hasta que la también modelo de OnlyFans aceptó y cuando iban a tomar la foto cambió su actitud completamente, lo cual, fue una clara muestra de su poca autenticidad, por lo que a la distancia, la titular de “Resulta y Resalta” vio este hecho como una grosería y no dudó en calificar a Conde Herrera como una “mamo*na”.

“Fuimos a una alfombra roja y nos encontramos a Ninel Conde y entonces yo dije “¡No mam… Ninel Conde!” y le dije “una foto mi amor” y ella mam*nsísima a más no poder, (Niurka si la ves rómpele el hocico), de verdad, hermanas, muy mal, muy grosera, tenía una cara de pocos amigos, mam*nsísima, gracias a dios yo no como de ella, entonces yo puedo hablar con completa libertad de expresión, de verdad, Ninel fue muy sangrona, me volteó a ver y me hizo así, ella estaba con un celular y empezó a hacer videollamada y le dije una foto por favor y no me hizo caso y yo bien pendeja le volví a pedir y cuando van a tomar la foto hizo una sonrisa de miles de amigos y dije qué feo, pero esa es mi experiencia mala con gente del medio”, sentenció Wendy Guevara en dicha entrevista.

Ninel Conde recibió muchas críticas por su actitud con Wendy Guevara. Foto: IG: ninelconde

Es importante señalar que Wendy Guevara ha sido cuestionada sobre el tema en distintas entrevistas y ha mencionado que cree que Ninel Conde la rechazó por su apariencia pues la propia influencer confesó que todavía no se ponía busto, además, señaló que en aquella ocasión utilizó un vestido que no le favorecía y que incluso ni ella se sentía cómoda, por su parte, Ninel Conde nunca ha hablado de forma pública acerca de este incómodo encuentro que tuvo con la influencer de “Las Perdidas”.

Tras la polémica que volvió a causar esta entrevista de Wendy Guevara en redes sociales se emitieron fuertes críticas para Ninel Conde, a quien le recordaron que “la vida da muchas vueltas” y le sugirieron no volver a comportarse de esa manera con sus fans.