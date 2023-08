VIDEO: surge Lucerito Jackson, así imitaba "la novia de América" a el "Rey del Pop" en su juventud

Lucero es una de las artistas más destacadas en México debido a que demostrado que tiene mucha versatilidad, pues además de poseer una voz hermosa, también se ha animado a bailar en el escenario, incluso llegó a imitar los pasos de Michael Jackson. En redes sociales hay muchos videos de la cantante haciendo los movimientos del llamado "Rey del pop", por lo que ha comenzado ha incendiar la red con estas imágenes del recuerdo.

Así fue como Lucero bailó como Michael Jackson

La intérprete de "Cuéntame" tiene muchos admiradores, quienes han creado cuentas en redes sociales para recordar sus mejores momentos. En varias de ellas, tanto en TikTok y Twitter, se pueden encontrar algunos de las veces en las que Lucero se animó a bailar como Michael Jackson durante sus conciertos. En los clips, se puede ver a la cantante homenajeando a la estrella que dominó por varios años los charts internacionales.

En los videos que rondan las plataformas digitales se le puede ver interpretando éxitos como "Smooth Criminal", "Thriller" y "The Way You Make Me Feel", por mencionar algunos. "La Novia de América" no sólo cantaba los temas, sino que también mostraba sus habilidades en el baile, al replicar las coreografías a la perfección, haciendo que sus cientos de fans quedaran boquiabiertos durante sus conciertos en los años 80 y 90 aunque ne redes algunos se lo tomaron con humor.

La protagonista de "Alborada" no sólo hacía los complicados pasos de baile, como el llamado moonwalk, donde caminaba hacía atrás, o el de gravedad cero, que era hacer el cuerpo hacia adelante mientras se mantenía estático; también replicaba los looks de la estrella de pop. Con un pantalones negros y sacos llenos de brillos como los que utilizaba el intérprete de "Bad", Lucero le hacia un homenaje al artista durante sus presentaciones.

"Lucero homenajeando a Michael Jackson con la música Smooth Criminal!! Una perfección, los amo mis dos favs", "lo hace increíble", "jajaja", "si se portan mal les va a salir Lucer cantando Thriller", son algunos de los comentarios que se pueden leer en plataformas como TikTok y Twitter, en donde los clips de la cantante bailando como el "Rey del Pop" están adquiriendo mucha popularidad.