Vanessa Arias incendia las redes al presumir el atuendo perfecto para dormir

Vanessa Arias se ha convertido en una de las actrices y conductoras más seguidas en redes sociales, donde constantemente comparte sus mejores atuendos con sus más de 800 mil seguidores en Instagram, a quienes justamente sorprendió con un atuendo atrevido para dormir, que consistió en sólo un pantie y una playera sin mangas.

Vane, quien tiene 40 años, estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y en ese mismo año llegó su oportunidad para hacer 20 capítulos para la telenovela “Alguna vez tendremos alas” y ha participado en varias telenovelas como !La mentira, Juro que te amo”, “Llena de amor” y “Abismo de pasión”. También ha sido conductora en programas como “La Reina del Norte”.

Vanessa Arias en INSTAGRAM

También en las redes sociales ha encontrado un lugar para expresarse y ahí suele compartir cómo es su vida y sus mejores atuendos, como en esta coacción, que presumió cómo es que duerme: con unos panties negros estilo tanga y una blusa blanca sin mangas. En la descripción de su fotografía escribió: “Hoy voy a soñar muy bonito!!! Y tú cómo duermes, ¿De que lado de la cama duermes ? Yo de lado…”.

Su publicación fue todo un éxito, pues ya suma más de 17 mil me gusta, muchos de ellos para elogiarla, lo cual es una constante en sus publicaciones. En la actualidad es parte del elenco de conductores de "Siéntese quien pueda", un programa de revista de Univisión, por lo que reside en Miami.

No todo ha sido bueno para Vanessa Arias

Hace un año reveló que fue víctima de la violencia de género por un actor que fue su pareja hace algún tiempo. En una entrevista contó detalles de su vida personal. Explicó que en medio de la trágica circunstancia que le tocó vivir hace aproximadamente unos 20 años atrás, en la cual incluso temió por su vida. “Me ponía frente al espejo y me decía que yo era una mujer fea y que estaba conmigo por lástima, que nunca nadie me iba a querer", comentó sobre ese incidente.

