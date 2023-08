Las 3 fotos de Esmeralda Ugalde en las que muestra el abdomen de acero más envidiable de la televisión

Esmeralda Ugalde ha demostrado ser una de las conductoras favoritas de Venga La Alegría Fin de Semana, pues su carisma, talento y belleza han hecho que se gane el corazón de los televidentes, pero la potosina es una mujer multifacética y además de tener un gran talento frente a la pantalla, también tiene una voz inigualable, sin olvidar que también posee una de las figuras más envidiadas del espectáculo.

A través de su cuenta de Instagram, la también actriz, suele compartir un poco de su día a día, entre ello se encuentra su hábito por el ejercicio, lo que le ha valido un abdomen de acero, que por supuesto es consecuencia de los arduos entrenamientos deportivos que realiza diario.

3 fotos de Esmeralda Ugalde que demuestran que tiene un abdomen de acero

En un bañador de dos piezas, Ugalde dejó claro que tiene un abdomen de acero | Foto: @esmeoficial

La hermana de Ana Barbara, heredó la belleza de su hermana y sus seguidores saben reconocer lo hermosa que se ve con sus looks del día. Pero para lucir su tonificado abdomen, también usa regularmente tops, ropa de entrenar y bañadores; por ejemplo, éste, que al ser de dos piezas deja ver sus “cuadritos”. El color rosa es un tono que suele usarse mucho en prendas para la playa especialmente ahora que está en tendencia el total pink.

En este look, optó por posar con ropa deportiva, prendas que usa continuamente debido a su activa vida fit, pero a pesar de que es ropa cómoda, no deja de usar lo último en tendencias. Sin duda alguna, en esta ropa es cuando más puede verse el tonificado cuerpo que posee y así lo muestra con esta licra a la rodilla, color azul rey y un top rojo y como ya es costumbre en la artista, le gusta mostrarse al natural con lo que deja claro que no necesita ningún tipo de maquillaje para resaltar su belleza.

Usa constantemente ropa deportiva pero sin perder el estilo | Foto: @esmeoficial

Desde la playa de Puerto Escondido en Oaxaca, Esmeralda se fotografió en una alberca, usando un short tipo explorador que combinó con un bikini en verde jade, uno de los tonos más usados este verano, sin olvidar que en la imagen puede observarse lo trabajado que está su abdomen plano.

En bikini o en vestido formal, Esmeralda muestra que el la disciplina en el ejercicio le ha dado una figura tonificada | Foto: @esmeoficial

