Conoce a Claudia Vergara, la hermosa sobrina de Sofía Vergara que es idéntica a ella

Sofía Vergara se hizo solita su camino por la actuación donde se convierto en una de las grandes estrellas en las series de los Estados Unidos. La colombina de 51 años tiene un nombre bien puesto pero también es muy vista en las redes sociales por la belleza con la que deslumbra en cada posteo que realiza.

Claudia Vergara es la sobrina favorita de la actriz y por lo que cuentan varios allegados a ambas, una digna sucesora de la famosísima colombiana. Pero influencer es mucho más que eso. A sus 30 años ha conseguido abrirse camino en el competitivo mundo de las redes sociales y labrarse un nombre como influencer, con más de 322.000 seguidores en Instagram.

Claudia y Sofía Vergara. Fuente: Instagram @sofiavergara

Ella es Claudia Vergara la sobrina favorita de Sofía Vergara

Como bien sabemos, Sofía Vergara no necesita presentación alguna por eso nos vamos a centrar en su sobrina favorita y ganadora de su belleza. La influencer, al igual que la actriz, nación en Colombia el 21 de septiembre de 1992 es decir, en la actualidad tiene 30 años de edad.

Claudia Vergara es toda una superestrella de las redes sociales, mejor conocida por ser la sobrina de la actriz de Modern Family. Ha obtenido más de 322.000 seguidores en su cuenta de Instagram @cdvergara, donde publica una variedad de imágenes estéticas, a menudo de ella con atuendos de moda.

Claudia Vergara. Fuente: Instagram @cdvergara

La sobrina de Sofía Vergara publicó su primer tweet en enero del 2011, que decía: "Glee's getting on my nervesssss." En el 2019 comenzó a co-conducir el programa de noticias de entretenimiento Latinx Now! juntó a Christian Acosta y Nastassja Bolívar. Es prima de Manolo, el hijo de la famosa actriz colombiana.

