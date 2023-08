Piden apoyo para ayudar a la actriz Rosita Pelayo, necesitan juntar 300 mil pesos para pagar una operación

Desde hace algunos días, la actriz Rosita Pelayo ha acudido a diversos programas de televisión para dar a conocer que su estado de salud es muy delicado, pues de acuerdo con los doctores que la atienden debe someterse a una delicada cirugía a más tardar la próxima semana.

Sin embargo, la actriz mexicana no puede hacerlo ya que no cuenta con los recursos suficientes para atender su salud, ya que actualmente no tiene trabajo y además desde hace tiempo ha buscado a dos de sus amigos quienes le deben una fuerte cantidad de dinero para que se lo regresen, pero esto no ha ocurrido, por tal razón el gremio actoral ahora pide apoyo para que Rosita Pelayo pueda atender su salud.

Piden ayuda para la operación de Rosita Pelayo

En entrevista con Ventaneando, Rosita Pelayo comentó que ha tratado de comunicarse con Alberto Estrella pero este ya no le toma las llamadas y aunque han buscado terminar anticipadamente el contrato para que ella pueda recibir su dinero, necesita de otro inversionista y nadie desea serlo.

“Mi amiga (Patricia) me habló sobre eso, pero lo único que me importa es que me regresen mi dinero porque yo nunca con Alberto nunca he hablado de negocios. Pero Paty me ha dicho que iban a hablar con un inversionista, pero me siguen diciendo que lo siguen buscando”, dijo Pelayo

Rosita Pelayo reveló que a lo largo de este tiempo su amiga Patricia le ha estado depositando mensualmente entre 12 y 15 mil pesos, para aminorar su deuda con ella, sin embargo, eso no es lo que necesita para su operación además que ese dinero ni siquiera le alcanza para comer.

“Sí, me han estado depositando mensualmente 12 y 15 mil pesos mensuales; pero eso son los intereses; sin embargo, le he dicho a mi amiga Patricia que yo no puedo vivir con eso porque necesitó al menos 300 mil pesos, al menor eso porque nunca pensé decir esto, pero es de vida o muerte, ya que el doctor me ha dicho que es urgente operarme”, reveló Rosita Pelayo

Finalmente la actriz de 64 años de edad comentó que no cuenta con oportunidades laborales por lo que ha pedido apoyo a sus compañeros actores que le ayuden a encontrar un trabajo.

Ante la falta de oportunidades para Rosita Pelayo, el gremio artístico se ha unido y ahora han lanzado una campaña de ayuda a la actriz en donde piden el apoyo económico de las personas que así deseen ayudar y tengan esa oportunidad de hacerlo.

La meta es reunir 300 mil pesos para que Rosita Pelayo pueda pagar la operación del cáncer de colon que padece, en redes sociales ya circula una imagen en donde dan a conocer el número de cuenta de quien lo desee depositar y ayudar a la actriz.