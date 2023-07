En traje de baño, Renata Notni presume sus lujosas vacaciones en el Mar Muerto

La temporada vacacional con motivo del verano ya inició para muchos famosos que no dejan de robarse toda la atención con sus viajes a la playa, pero si hay alguien que causó sensación fue Renata Notni y su novio Diego Boneta, quienes viajaron hasta el Mar Muerto para seguir disfrutando del verano y presumiendo de su amor. Aunque su romance dio mucho de qué hablar, fue la actriz la que se robó todas las miradas al imponer tendencia con un traje de baño de moda.

A través de Instagram, la también modelo mexicana dejó ver algunos de los detalles de sus lujosas vacaciones por Israel en donde los looks más glamurosos y femeninos no se hicieron esperar. Con el clásico estilo que la caracteriza, la famosa volvió a demostrar que la elegancia no se debe de sacrificar ni siquiera al usar un bikini ni mucho menos al estar cubierta por el barro del Mar Muerto y que se utiliza como un gran aliado en la piel.

Flotando en el mar, Renata Notni impone moda con bikini azul

"Desde el punto más bajo de la tierra", fue el mensaje con el que la actriz de 28 años compartió sus postales disfrutando de sus vacaciones en las que el calor, los rayos del sol, además de flotar en uno de los destinos turísticos más visitado del mundo. Para la ocasión, Renata Notni se lució con un bikini azul marino que es ideal para conseguir ese estilo elegante del que ella nunca se desprende y una de las mejores partes es que el color le favorece a todo el mundo.

Flotando en el mar, así se robó todas las miradas. (Foto: IG @rennotni)

El look playero y con el que la famosa disfrutó de sus vacaciones destaca por un corte clásico que nunca pasará de moda gracias a un top de corte triangular y que se acompaña por un escote en "V"; mientras que para la parte inferior del traje de baño llama la atención una confección de tiro bajo que es magnífica para presumir la figura con un vientre plano y abdomen tonificado. Con esta dupla, se consigue el atuendo ideal para disfrutar de la playa.

De acuerdo con Renata Notni, hay otros detalles que no pueden pasar desapercibidos en esta temporada vacacional, como es el caso de unos lentes oscuros que agregan misterio a la imagen y además elevan el look en el más chic del momento. ¿Le robarías su estilo para lucirte en la playa?

La actriz presumió sus vacaciones. (Foto: IG @rennotni)

Renata Notni y Diego Boneta comparten románticas vacaciones

Aunque la publicación de la actriz acaparó toda la atención por su acertado outfit de verano y perfecto para un chapuzón, sus fans aprovecharon para llenarlos de halagos por el romance que aún tienen y sigue vigente, pues se han convertido en una de las parejas más queridas por el público. Por su parte, ellos no dudaron en compartir su alegría y disfrute al compartir una inesperada foto den ambos flotando en el Mar Muerto mientras Diego Boneta lee el periódico.

En otras fotos se les observa también presumiendo sus cuerpos repletos del barro del lugar, pues se sabe que tiene muchos beneficios para la piel e incluso para el cabello y que al visitar este destino turístico nadie debe dejar pasar esta oportunidad de nutrirse.