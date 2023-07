Ryan Gosling disfruta del tequila en México

La euforia por la película de “Barbie” invadió esta semana la Ciudad de México con la visita de los protagonistas a la capital del país. Ryan Gosling, Margot Robbie y America Ferrera convivieron con sus fans y afirmaron estar sorprendidos del recibimiento que tuvieron en la alfombra roja y de esto hablaron durante su charla con los medios de comunicación.

“Anoche fue inolvidable y estamos agradecidos por todo el amor de México, es un lugar al que volvería; pues la energía que se vivió fue increíble”, afirmó el actor que interpreta a “Ken” en la película de “Barbie”.

Pero al cuestionarlo sobre los atuendos que usó para este personaje, los cuales son rosas y ajustados, para resaltar su físico, Ryan Gosling bromeó al recordar dicha experiencia a la euforia de una noche de fiesta, donde el anfitrión es el tequila. “Es muy difícil explicarlo. Lo único con lo que puedo compararlo, es como cuando tomas mucho tequila, es muy divertido en el momento, pero después te da una cruda terrible. Creo que todavía estoy crudo por eso”, contó.

Margot Robbie asegura que “Barbie” no decepciona

Para la protagonista Margot Robie, dar vida a “Barbie” fue increíble y aunque sabe la euforia que hay en el mundo por este largometraje, considera que la verdadera cuenta regresiva para el estreno de la cinta, el próximo 20 de julio, inició aquí en México con la alfombra roja, incluso afirmó que fue uno de sus días perfectos y agradeció a los fans por tanto amor.

Pero sobre todo afirmó que los fans no se decepcionarán de esta historia: “Sé lo feliz que me hace cuando veo esta película y sé lo feliz que estábamos cuando hicimos esta película. Y sabiendo que estamos a punto de dar eso a la gente, es una sensación tan agradable. Me siento como si estuviéramos a punto de darle a todos este gran regalo y sólo sé, que no van a estar decepcionados. Es una explosión de alegría, color y amor”.

Además, la actriz America Ferrer afirmó que esta historia la ayudó a aceptarse tal y como es, por lo que espera que la audiencia se identifique con la historia.