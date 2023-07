La serie que Taehyung de BTS hizo con sus amigos y puedes ver hoy en Disney Plus

Kim Taehyung, mejor conocido como V, es un artistas multifacético, ya que además de ser parte de BTS, también tiene otros proyectos desde ser actor hasta aparecer en programas de variedades como parte del cast. Si bien hay algunos contenidos que son protagonizados por el idiol, hay uno que llama la atención del ARMY debido a que aparece con sus amigos que no son de la banda de k-pop y que está disponible en el catálogo de Disney Plus.

Hasta el momento, el cantante es el único integrante de Bangtan que se ha mostrado más interesado por participar en producciones de televisión, pues en 2016 participó en drama coreano "Hwarang: The Beginning", asimismo, ha estado en otros programas, como por ejemplo "In the Soop: Friendcation", una serie que filmó en unas vacaciones junto a los miembros de su grupo de amigos conocido como "Wooga Squad".

V grabó "In the Soop: Friendcation" con sus amigos Foto: Disney Plus

¿Cómo ver “In the Soop: Friendcation” de V en Disney Plus?

El programa se estrenó el 22 de julio de 2022 en la televisión coreana por medio de la cadena de televisión JTBC, sin embargo, para que pudiera llegar a más personas, Disney adquirió los derechos y los transmitió por su plataforma de streaming, por lo que a pesar de que ha pasado el tiempo, ahora se encuentra disponible en el catálogo. Son solo cuatro capítulos, así que los fans de BTS podrán verlo en un solo día y disfrutar de cómo V se comporta cuando está lejos de sus compañeros.

La serie está protagonizada por Tae, como le dicen de cariño, y sus amigos: los actores Park Seo-joon, Park Hyung-sik y Choi Woo-shik, con el que también hizo “Jinny’s Kitchen”, programa disponible en Amazon Primer Video, así como con Kwon Sung-hwan, rapero conocido como Peakboy. Los integrantes de "Wooga Squad" decidieron hacer un viaje sorpresa al condado de Goseong-gun, Gangwon, para olvidarse de sus apretadas agendas y pasar un momento juntos.

En tanto, el concepto es un spin-off de la serie In the Soop que originalmente presentó BTS, en donde igual graban sus días de descanso a las afueras. Otros que han hecho su versión de esta serie son Seventeen, quienes también han filmado con el equipo de r Hybe Corporation sus pasatiempos y haciendo otras actividades. El formato gusta mucho a los fanáticos, ya que pueden ver a sus artistas favoritos como realmente son.