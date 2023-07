VIDEO: TXT y los Jonas Brothers estrenan "Do It Like That", ¿qué dice la letra en español?

Tomorrow X Together está de regreso con su nueva canción, como uno de los líderes de la cuarta generación del K-Pop, el grupo continúa con sus promociones en Estados Unidos y ahora lo hizo de la mano de los Jonas Brothers con una colaboración que promete conquistar el verano.

Esta es la primera vez que el trío de hermanos debuta en el K-Pop, aunque han presenciado a BTS en los premios GRAMMY. TXT también está celebró su exitosa gira por Estados Unidos, así como el lanzamiento de su próximo documental en Disney Plus, demostrando su presencia y popularidad a nivel global.

La nueva canción de Tomorrow X Together y los Jonas Brothers "Do It Like That" fue producida por Ryan Tedder, reconocido en la industria y se perfila para ser el himno del verano.

TXT se estrena con los Jonas Brothers

La canción y el video se estrenaron en todas las plataformas musicales la noche de este jueves, el clip ya registra más de 6 millones de reproducciones en menos de 24 horas de su estreno. TXT y los Jonas Brothers unieron sus voces para amenizar el verano al ritmo del pop rock.

De acuerdo con los integrantes de Tomorrow X Together, esta canción es perfecta para esta temporada, explicó Soobin a través de un comunicado. Por su parte, Yeonjun admitió ser un fiel seguidor de los Jonas Brothers, por lo que para él fue irreal poder grabar con ellos. Esta fue la primera canción que la boyband grabó en Estados Unidos, por lo que fue una experiencia emocionante.

Taehyun asegura que "Do it Like That" es una canción especial para TXT y la considera la colaboración del año y es fan del desempeño de Joe Jonas. Finalmente, Hueningkai asegura que es perfecta para recordar los momentos felices de la vida. Sobre la letra en español de la canción, narra la experiencia típica de un amor de verano, donde esa persona hace que todo parezca mágico:



"Oh, dios mío

No sé cómo lo haces así

Sí, oh, dios mío

No sé cómo lo hac?s así

Me sorprendes

Y de alguna manera lo devuelves

Sí, oh, dios mío

No sé cómo lo haces así"