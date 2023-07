VIDEO: La vez que BTS bailó con un grupo de fans mexicanos y pocos recuerdan

BTS, uno de los grupos más icónicos de la industria K-Pop, ha logrado fama mundial gracias a éxitos como "Fake Love", "Dynamite" y "Butter", pero cuando iniciaron su carrera musical no eran tan populares y tenían pocos fans. De hecho, uno de los primeros países que visitaron fue México.

Durante su primera visita a nuestro país, en el 2014, la agrupación integrada por Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, Taehyung, Suga y RM acababa de debutar con su disco "2 Cool 4 Skool". En ese entonces, promocionaban su canción "No More Dream" y tenían pocos seguidores, pero los mexicanos los recibieron con mucho cariño.

¿Cómo recibió México a BTS?

El 30 de octubre del 2014 BTS se presentó frente a miles de mexicanos. La banda comenzó con "Intro: 2 Cool 4 Skool" y posteriormente interpretaron "Danger". Sin embargo, lo que más enamoró al público fue que la boyband apareció de sorpresa junto a la banda de covers RE: On Soul, ya que bailaron la canción "No More Dream".

Hasta el momento, ha sido la única banda de covers que ha tenido el privilegio de estar tan cerca de BTS y bailar junto a ellos, por lo que muchos los recuerdan. De hecho, para los Bangtan Boys también fue una bella experiencia, pues aquellos chicos que conocieron eran sus fans y estaban muy emocionados de verlos en persona.

(Créditos: Facebook / RE: On Soul)

¿BTS regresará a México?

Hasta el momento, la banda surcoreana ha visitado nuestro país en tres ocasiones, por lo que sus seguidores mexicanos tienen muchas ganas de verlos nuevamente, pero esto no será posible hasta que todos los miembros terminen su servicio militar. De acuerdo con el ARMY, BTS podría reunirse nuevamente hasta el 2025, por lo que habrá que esperar un tiempo más para verlos en nuestro país.

Sin embargo, es poco probable que un grupo de fans como RE: On Soul tenga la oportunidad de poder bailar con ellos en un mismo escenario, ya que actualmente son una de las agrupaciones más reconocidas a nivel mundial.

(Créditos: Facebook / BTS)

PAL